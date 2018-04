‘Kayısıda Bu Yıl da Boş Çiçek ve Dökülme Sıkıntısı Var’

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç, Malatya ekonomisinin bel kemiği olan kayısıda bu yıl boş çiçek ve dökülme sıkıntısının yaşandığını söyledi.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, ilçe ziraat odası başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç, tüm üreticileri büyüyen Türkiye’nin büyüyen çiftçileri olarak görmek istediklerini belirterek, “Büyüyen ekonomimizin çiftçiye düşen payını direk çiftçiye yansıması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bazı olumsuzluklara rağmen üreticilerimiz hak ettikleri yere gelene kadar birlik ve beraberliğimizi bozmadan tüm engelleri tek tek kaldırıp hep birlikte mutlu günlere koşacağız. Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunlara inat daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz. Mesleğimiz zor ve her tarafı risk olmasına rağmen insanımıza kanser yapan nişasta bazlı tatlandırıcıları ve ne olduğu belli olmayan ithal etleri yedirmemeye gayret edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Malatya çiftçisi olarak birinci sorunlarının kayısı ile alakalı fiyat istikrarsızlığı ve yaşanan don afetleri olduğunu ifade eden Kılıç, küresel ısınma neticesinde değişen iklim şartlarından en çok kayısı üreticilerinin olumsuz etkilendiğini söyledi. Her yıl değişik bir afet ile karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Kılıç, “2015-2016 yılında don afeti, 2017 yılında ağaçlarda dal kuruması olduğu gibi bu yıl da boş çiçek ve dökülme sıkıntısı yaşamaktayız. Bu sorunların Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü bu olumsuzluklarla alakalı bir araştırma yaparak rapor halinde kamuoyunu aydınlatması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Bu yıl 11-15 Nisan tarihinde 12’incisi düzenlenecek olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılmasının öngörüldüğünü söyleyen Kılıç, böyle bir organizasyonun bölgedeki çiftçiler için kaçınılmayacak bir fırsat olduğunu ifade etti. Bu neden ile bu fuarların bir çiftçi bayramı gibi olması gerektiğini kaydeden Kılıç, “Tüm üreticilerimizi bakanlarımızı karşılamak üzere fuar alanımıza bekliyoruz. İyi olacak hastanın, doktor ayağına gelirmiş. İşte sıkıntılarımızı giderecek iki bakanımız geliyor. Tüm üreticilerimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

TZOB Yönetim Kurulu üyesi Bekir Şinasi Özdemir ise toplantıda yaptığı konuşmada 11-15 Nisan arasında düzenlenecek Malatya Tarım Fuarının önemine değinerek “Sayın genel başkanımızın programa katılıp katılacağı net olup olmamakla beraber, katılım sağlayabilmek için her türlü gayreti göstereceğini bizlere iletti” şeklinde konuştu.

Malatya Tarım Fuarlarının her zaman canlı geçtiğini dile getiren Özdemir, “Malatya Tarım Fuarı, Türkiye’nin tarım fuarları ile yarışır bir haldedir. Tabi Malatya’nın öncelikli, özellikli bir önemi vardır. Nedir o? Kayısıdır. Dünya kayısı üretiminin yüzde 65’ni Malatya çiftçimiz, üreticimiz üretiyor. Kayısı maalesef her yıl bir afete maruz kalıyor. İnşallah bu yıl ucuz atlatacağız. Allah yardımcımız olsun diyorum üreticimize. Bir yıl don, bir yıl dolu, bir yıl yanıyor, bir yıl kuraklık her yıl bir şey yaşıyoruz. İnşallah bu yıl böyle şeyler yaşamayız. Ama bundan da önemlisi, bunlar kadar da önemlisi, kayısımızın para etmesi, pazar bulabilmemiz, elimizdeki malı paraya çevirebilmemiz” ifadelerine yer verdi.

Malatya ekonomisinin en büyük lokomotifinin kayısı olduğunu sözlerine ekleyen Özdemir, “11 Nisan’da açılacak 15 Nisan’da son bulacak olan Tarım Fuarımızın gerek Malatya’ya gerek ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Allah çiftçimizin, üreticimizin rızkını bol, helal, hayırlı etsin inşallah” diye konuştu.

iha