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Malatya Haber -

Kayısıda Entegre Mücadele Eğitimi

Kayısıda Entegre Mücadele Eğitimi
  • 25.02.2018
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Malatya Kale ilçesinde çiftçilere ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü personeline için kayısıda entegre mücadele eğitim toplantısı düzenlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Kaymakamlıkda düzenlenen programda konuşan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü görevlilerinden Ziraat Mühendisi Şevket Fidan, kayısı bahçelerindeki kurumalar, hastalık ve zararları hakkında bilgi verdi.

Fidan, kayısı bahçesinde yanlış sulamadan kaynaklanan kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalığı, geriye doğru ölüm hastalığı, meyve  solgunluğu hastalık etmenleri hakkında detaylı bilgi vererek, sulama, gübreleme ve ilaçlamanın zamanında ve yerinde yapılmasının önemine dikkat çekti.

Toplantıya mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

AA

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