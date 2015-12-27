‘Kayısıda Güçlü Rakipler Geliyor’
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kayısı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bayram Murat Asma, Türkiyenin kuru kayısı üretiminde lider ülke konumunda olduğunu, ancak bazı ülkelerin son yıllarda bu alanda önemli gelişmeler kaydettiğini belirterek, Türkiye olarak, Malatya olarak bu alandaki liderliğimizi sürdürmek için uluslar arası ölçekte daha iyi organize olmak zorundayız dedi.
Dünya Tarımı ve Malatya Kayısıcılığında Son Gelişmeler konulu konferansın konuşmacısı İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Battalgazi MYO Müdürü Doç. Dr. Bayram Murat Asmaydı. Konferansı Malatya ve çevre illerden gelen çok sayıda kişi takip etti.
İnönü Üniversitesi Kayısı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Doç Dr. Bayram Murat Asma yönetiminde kayısıya yönelik teorik bilimsel çalışmaların yanı sıra, 3 ayrı bahçede 15 bin kayısı ağacı üzerinden ıslah çalışmaları, başta şarka olmak üzere kayısı ağacına yönelik hastalıkların önlenmesi, üreticinin en büyük sorunu olan dona dayanaklı kayısı ağacı yetiştirme ve yaş kayısı üretim periyodunu 5-6 aya yayacak türler geliştirme faaliyeti yürütüyor.
İnsanın yeryüzünde var oluş sürecinde en eski uğraşlardan birinin tarım olduğunu belirten Doç. Dr. Bayram Murat Asma, tarımın bugün her zamankinden daha büyük bir öneme sahip olduğunu, tarımsal zenginliğin stratejik bir araç olarak dünya dengelerine yön verebilme kabiliyetini içerdiğini söyledi. Dünya nüfusu ile dünya tarım üretiminin paralel bir şekilde arttığına dikkat çeken Do. Dr. Asma, Bu paralelliğe karşılık dünya nüfusunun 5de 1i aç. Somut rakamlarla belirtmek gerekirse Bugün yaklaşık 1.3 milyar insan aç, 4 milyar insan ise gizli açlık çekiyor. Bu acı tablonun temel nedeni dünyadaki tarımsal üretimin yetersizliği değil, üretilen tarımsal zenginliğin adil biçimde bölüşülmemesinden kaynaklanmaktadır. Bugün Ortadoğu, Afrika ülkelerinde yaşanan kitlesel isyanların temel nedenlerinden biri de bu ülkelerdeki gıda fiyatlarındaki aşırı artışlardır şeklinde konuştu. Dünyadaki gıda fiyatlarında yaşanan artışın çeşitli nedenleri olduğunu belirten Asma, Nüfus artışı, tüketimin artması, küresel iklim değişikliğinin yarattığı kuraklık, doğal afetler gıda fiyatlarında düşük ve orta düzey gelir kesimlerini tehdit etmektedir. Gıda fiyatlarındaki artışın bir başka çarpıcı nitelikteki nedeni ise, Çin halkının refah düzeyinin yükselmesi ile birlikte öğlen yemeği yeme alışkanlığını edinmiş olmasıdır dedi.
Dünya tarımının genel bir değerlendirmesinden sonra dünyadaki meyve ve sebze üretimine ilişkin güncel bilgiler aktaran ve bu alandaki sorunları anlatan Doç. Dr. Bayram Murat Asma, Türkiye fırsatları iyi değerlendirdiği taktirde tarımsal üretim bakımından çok büyük potansiyele sahiptir. İklim, toprak, su kaynakları ve genç nüfus dikkate alındığında Türkiye dünya meyve ve sebze üretiminin % 5ini karşılayacak düzeydedir. Üniversitelere, Tarım Bakanlığına ve üreticilere çok önemli görevler düşüyor. Türkiye tükettiğinden fazlasını üretmek zorundadır ve üretecektir diye konuştu.
Doç. Dr. Bayram Murat Asma konferansının 3. bölümünde ise uluslar arası verilerle kıyaslayarak Türkiye ve Malatya kayısıcılığını değerlendirdi ve Malatyanın kayısıcılığına yönelik gelecek perspektifleri ortaya koydu. Doç. Dr. Asma, Türkiyenin kuru kayısı üretiminde lider ülke konumunda olduğunu, ancak bazı ülkelerin son yıllarda bu alanda önemli gelişmeler kaydettiğini belirterek, Türkiye olarak, Malatya olarak bu alandaki liderliğimizi sürdürmek için uluslar arası ölçekte daha iyi organize olmak zorundayız dedi.
Türkiyenin 2000 yılında 579 bin ton olan yaş kayısı üretimini 2009 yılında 661 bin tona yükselttiğini, buna karşılık Özbekistanın 2000 yılında 68 bin ton olan yaş kayısı üretimini 9 yıl sonra 290 bin tona çıkardığını, Cezayirin de Özbekistan gibi hızlı bir üretim artışı sağlayarak 2000 yılında 56 bin ton olan üretimini 9 yıl sonra 234 bin tona çıkardığına vurgu yapan Doç. Dr. Bayram Murat Asma, İran düzenli bir artışla 2009 üretimini 450 bin tona çıkardı. Pakistan da yükselişte. Çin ise FAOya sağlıklı bilgi aktarımı yapmıyor. Ama biliyoruz ki kayısı alanında önemli gelişmeler sağladı. Özbekistanın dondurulmuş kayısı ihracatı yeni bir açılım olarak dünyada karşılık buldu. Bu rakamları ve somut gelişmeleri değerlendirdiğimizde Türkiye bugün yaş kayısı üretiminde lider ülkedir. Bu doğru ve bizi çok mutlu eden bir durum. Ancak, Türkiyeyi yakından takip eden ülkeler var. Öyleyse kayısı alanındaki uluslar arası ölçekteki liderliğimizi korumak, hatta takipçi ülkelerle aramızı açmak zorundayız. Bu da kayısının üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadarki her aşamasında daha organize olmamızı ve yeni pazarlar geliştirmemizi sağlayacak tedbirlerle, bilimsel çalışmalarla, dünya ölçeğindeki tanıtım faaliyetleri ile gerçekleşecektir dedi.
Türkiye dünya kuru kayısısının % 62-81ini ürettiğini ve Türkiyenin kuru kayısı üretimindeki tahmini payının % 60-65 olduğunu, Türkiyede 1934 yılında 1.500 ton kuru kayısı üretilirken 2011de 125-200 bin ton kuru kayısı üretimi potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Doç. Dr. Bayram Murat Asma, yeni bir bilgi de vererek, Malatyanın Türkiye kuru kayısı üretimindeki payının azaldığına dikkat çekti. Bu azalmanın temel nedeninin kayısının yaş iken satışı ve tüketiminin artması olduğunu da belirten Asma, Malatya Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre Malatyanın kuru kayısı pazarındaki payının 1990da % 88, 2000de % 92, 2005de % 90, 2009de % 78 ve 2010da % 85 olduğunu söyledi.
Malatyada yaş kayısı ihracatı arttığını ve kayısı bahçelerinin büyüdüğünü belirten Doç. Dr. Bayram Murat Asma, Malatya kayısıcılığındaki son gelişmeleri ise şöyle açıkladı:
2007 yılında ağaç sayısı 300-400 olan bahçelerin oranı % 28. Kabaaşı kayısı çeşidinin payı artıyor. 1990lı yıllarda Kabaaşının payı % 10-12un altında, 2007 yılında % 30-35. Kapama kayısı bahçelerinin oranı artıyor. 1980li yıllarda % 55-60 olan kapama kayısı oranı bugün % 90nın üzerindedir. 1980li yıllarda toprak analizi çok az, yaprak analizi ise yok denecek düzeyde iken günümüzde toprak ve yaprak analizi yaptıran üreticilerin oranı % 20-30lara ulaşmış durumda. 20 yıl önce damlama ve mini sprink sulama % 1in altında iken bugün % 10-15lere ulaştı. Kayısı ağaçlarında budama artış gösteriyor. Gün kurusu kayısı tüketimi artıyor. 20 yıl önce gün kurusu tüketimi % 5in altında iken bugün % 13-15lere ulaşmıştır.
İnönü Üniversitesi Kayısı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bayram Murat Asma konferansında Malatya Kayısıcılığına ilişkin gelecek perspektiflerini ise şöyle sıraladı: Kabaaşı çeşidinin payı artacak. Klonal anaç kullanımı çoğalacak. Sofralık kayısı tüketimi artacak. Gün kurusu ve organik kayısıya olan talep artacak. Malatya minimal işlenmiş ve dondurulmuş kayısı ürünleri ile tanışacak. Hasat, patik ve kurutmada mekanizasyon artacak. Hasanbey ve Hacıhaliloğlu çeşitlerinde adaptasyon sorunları ortaya çıkacak. Kuru kayısıda Özbekistan, Tacikistan ve Çin gibi rakiplerimiz olacak. Kayısıda hasat dönemi 4-5 aya çıkacak. Farklı meyve ağırlığı, renk ve özelliklere sahip yeni kayısı çeşitleri geliştirilecek. Türler arası melezler ortaya çıkacak.