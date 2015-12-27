Kayısıda Yüzde 45 Kayıp Var

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce 2013 yılına ilişkin yaş ve kuru kayısı rekoltesi açıklandı. Malatya’da 2013 yılı yaş kayısı rekoltesinin 413 bin 040 ton olarak tahmin edildiği bildirdildi. Kurutmalığa ayrılacağı tahmin edilen yaklaşık 370 bin ton yaş kayısıdan doa 89 bin 400 ton kuru kayısı rekoltesinin beklendiği vurgulandı. Bu arada, özellikle Mart ayı içerisinde yaşanan don ve dolu nedeniyle kayısı rekoltesinin bir önceki yıla göre yüzde 40-45 oranında kayba neden olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “ Ülkemizde ticari manada kuru kayısı üretiminin % 90’ı dünya kuru kayısı üretiminin ise % 70’i İlimizde gerçekleşmektedir. Ayrıca ekolojik özelliklerinden dolayı renk, tat, koku, aroma ve kuru madde bakımından dünyanın en kaliteli kayısıları yine Malatya’da yetiştirilmektedir. Kuru kayısı ihracatından elde edilen yıllık ihracat geliri 300-350 milyon dolar seviyesinde olup, yaklaşık 40.000 aile geçimini kayısıdan sağlamaktadır.” denildi.

Açıklamada daha sonra şu bilgilere yer verildi:

“İlimiz ekonomisinde önemli bir paya sahip olan kayısının yıllık üretimi (rekoltesi) başta üreticilerimiz olmak üzere, ihracatçılarımız, kayısı üretiminde çalışan İlimiz tarım işçileri, Çevre illerden gelerek ilimizde çalışan tarım işçileri ve Malatya ekonomisine olan dolaylı katkısı nedeniyle de Malatya halkının tamamını ilgilendirmektedir. Kayısı ile ilgili olarak her yıl rekolte çalışmaları İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü öncülüğünde, kayısıyla ilişkili tarafların katılımı ile oluşturulan heyet marifetiyle yapılmaktadır. Bu heyet; İl Müdürlüğümüz, Malatya Kayısı Araştırma İstasyon Müdürlüğü, Kayısı Vakfı Ticaret Borsası ve Ziraat Odası temsilcilerinden oluşmaktadır.”

Yaş Kayısı Rekoltesi: 413 Bin 040 Ton

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar sonrasında belirlenen kayısı rekoltesine ilişkin açıklamada ayrıca şu bilgiler verildi:

“Rekolte çalışmaları kayısının tomurcuklanmasından itibaren başlayıp, kayısı için tüm doğal risklerin sona erdiği Mayıs ayı sonuna kadar sürmektedir. Bu yıl özellikle 18 Mart 2013 gününü 19 Mart 2013 gününe bağlayan gecede ve diğer tarihlerde meydana gelen dondan dolayı çukur yerler, taban araziler ve dere kenarlarında kayısıların çiçeklenme döneminde hasarın yüksek olduğu, diğer yerlerde ise meyve tutumunun iyi olduğu, İl genelinde 2012 yılına göre % 40-45 oranında rekolte kaybı yaşandığı tespit edilmiştir. Mayıs ayı içerisinde yağan dolu zararı ile ürün zedelenmelerinin olduğu, bu durumun da meyve kalitesini düşürdüğü görülmüştür. İlimizde toplam 7.137.800 adet meyve veren kayısı ağacı bulunmaktadır. 2013 yılı kayısı rekoltesi 413.040 ton yaş kayısı olarak tahmin edilmiştir. Bu rekoltenin 43.296 tonunun yaş kayısı olarak tüketileceği tahmin edilmektedir. Geriye kalan 369.744 tonu kurutmalığa ayrılacak kayısı miktarıdır. Kurutmalığa ayrılacak bu kayısıdan yaklaşık olarak 89.400 ton kuru kayısı elde edileceği tahmin edilmektedir. İlimizde üretilen kayısının yaklaşık % 10’u yaş olarak değerlendirilirken % 90’ı kuru olarak değerlendirilmektedir. İlçeler bazında değerlendirme yapıldığında en fazla üretimin sırasıyla Hekimhan, Darende, Akçadağ, Merkez ve Battalgazi İlçelerinde gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. Bu 5 ilçede üretilen kayısı miktarı yaklaşık İlimiz kuru kayısı miktarının 2/3 ünü oluşturmaktadır.”