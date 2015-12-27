Yazar Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu, Malatya’da bir dizi etkinliklere katıldı.

Malatya Valiliği’nin başlattığı Malatya Okuyor Kampanyası’na destek için Malatya’ya gelen Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu, Vali Ulvi Saran’ı ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut ve Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının da yer aldığı ziyarette konuşan Bekiroğlu, “Biraz önce öğrencilerle söyleşiye katıldım, öğrencileri çok dinamik gördüm. Kayısıdan mı ne, 2 cumhurbaşkanı çıkaran bir ilden daha çok cumhurbaşkanı ve başbakanlar çıkacak gibi” ifadeler kullandı.

Vali Ulvi Saran da Malatya’ya gelip kampanyaya destek vermesinden dolayı Bekiroğlu’na teşekkür ederek “Malatya Okuyor Kampanyası, orta öğrenim gençlerimizin çok yüksek ve nitelikli yetişmelerini sağlıyor” dedi. Vali, daha sonra şunları belirtti: “Kampanya öncesine göre gençlerimizin okuma oranı 8 kat arttı. Bu büyük bir gelişmedir.”

Bu arada Bekiroğlu, Belediye Konferans Salonu’nda öğrencilerle söyleşiye katılıp öğrencilerin sorularını da cevapladı. Bekiroğlu, daha sonra kitaplarını imzaladı.