‘Kayısının Her Çeşidi Yapılmalı’

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, hediyeleşmelerde kayısının kullanılmasının ve çeşitlerinin arttırılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıca, Genç MÜSİAD Şube Başkanı Yunus Akçin ve Malatya Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Ayşe Özceylan tarafından ziyaret edildi. Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıca, “Sayın Keskin, çok aktif bir insan. Kendisinin TESK yönetim kuruluna seçilmesinden dolayı kutluyor ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Keskin ise “Bütün esnaf ve sanatkarlar adına sizlere teşekkür ediyorum. Malatya için hep birlikte çaba göstereceğiz. Muhtarlar bizim için çok önemli. Sorunların çözümünde muhtarlarımızla da birlikte çalışacağız” diye konuştu.

Kendisine kayısı hediye edilen Keskin, Malatyalıların, hediye götürmede kesinlikle kayısı götürmesi gerektiğini belirterek, özel günlerde ve ofislerde Malatyalıların kayısı ikramında bulunmayı gelenek haline getirmesi gerektiğini söyledi.

Genç MÜSİAD Şube Başkanı Yunus Akçin ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Keskin, “İşbirliğini el birliği ile çözeceğiz. Malatya’nın ve Türkiye’nin meselelerini çözümü konusunda her zaman sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ediyoruz. Manevi değerlerle büyüyen gençlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Malatya Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Ayşe Özceylan ve beraberindeki dernek üyeleriyle de görüşen Keskin, “Ahilik Teşkilatı içinde Ahi kadınların önemi ve değeri büyüktür. Bizim amacımız bu kültürü yaşatmaktır. Malatya’da girişimci kadınlarımızın faaliyetlerinden memnunuz. Açtığımız kursalar kadınlar yoğun bir ilgi gösteriyoruz. Kadınlarımızı eğittiğimiz zaman biz kendimizi biraz daha güvencede hissediyoruz. Çünkü bir kadını eğittiğiniz zaman bir aileyi eğitmiş olursunuz. Bir erkeği eğitmiş olursanız, sadece bir bireyi eğitmiş olursunuz. Malatya’daki girişimci kadınlarımızdan özellikle kayısı çeşitleri konusunda üretim yapmalarını istiyorum. Kayısının her çeşidini yapmalısınız. Küçük üretim tesisleri ile ilgili olarak çok önemli destek ve hibeler bulunuyor. Girişimci kadınlarımız Malatya’da özellikle kayısı ürünleri çeşitleri konusunda özveride bulunmalı” diye konuştu.