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Malatya Haber -

“Kayısının Önemi ve Katma Değeri Artacak”

“Kayısının Önemi ve Katma Değeri Artacak”
  • 24.12.2016
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İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı ve Kayısı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bayram Murat Asma,  Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti.

Prof. Dr. Asma, kendisini kabulünden dolayı Vali Toprak’a teşekkür ederek Kayısı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yapmış olduğu kayısı kültürü ve kayısı ıslah çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kayısı ıslah çalışmaları ve yeni kayısı çeşitlerinin geliştirilmesi konusunda Malatya ve çevresinde yetiştirilen kayısıların morfolojik, fizyolojik ve biyolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütüldüğü, yeni kayısı çeşitlerinin geliştirildiği ve bunların çeşitli projelerle ele alındığını ifade etti.

Vali Toprak da, Malatya’nın ekonomisine ve kültürüne katkı sunan kayısı ile çalışmalar yürüten Prof. Dr. Asma ve ekibine teşekkür etti.  Vali Toprak ayrıca, kayısıda çeşitliliğin artması ve yapılan bu bilimsel çalışmalarla Malatya kayısısının öneminin ve katma değerinin daha da artacağını ifade etti.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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