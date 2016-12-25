“Kayısıyı İçin Elimizden Gelen Herşeyi Yapacağız”

AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Gürsel Özbey’i ziyaretinde “Kayısı Malatya’nın sosyolojisi ve ekonomisi için oldukça önemli” dedi.

Milletvekili Yaşar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey’i ziyaret ederek, kayısının durumu ile ilgili bir süre görüştü.

Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Milletvekili Nurettin Yaşar’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kayısının satışı ve pazarlanması noktasında gerçekleştirdikleri yeniliklerden bahsetti.

Malatya Ticaret Borsası olarak kayısının satışı ve pazarlanması noktasında daha iyi sonuçlar alma adına bir satış salonu kurduklarını söyleyen Özbey, “Bu binayı yaparken burada bazı şeyler düşündük. Kayısının pazarlanmasında ve üretim aşamasındaki sorunların bir noktada aşmak için satış salonu kurduk. Ve yine özel bir laboratuar kurduk. Burada da biz kükürt, nem, alfa toksin yabancı maddelerini analiz ediyoruz. Normalde 1 saatte olan analizleri bir 5 dakikada yapıyoruz. Buradaki satış salonunun amacı şu, kayıt dışılığı önlemek. Tüccar da üretici de kayıt altına alınacağı için aynı andan bütün kuru kayısı fiyatlarını ekranda görebileceksiniz, bu da size önümüzdeki süreçte ne olacağını bildirmiş olacak. Bizim kuru kayısı ihracat sezonumuz 1 Ağustos’ta başlayıp, Temmuz sonu itibariyle de bitiyor. Tabi Fetullahçı Terör Örgütünün yaptığı darbeden etkilenerek ihracatta azalma yaşadık. Şuanda 1 Ağustos’tan Kasım sonuna kadar Türkiye genelinde 34 bin 500 ton kuru kayısı ihracatı yapılmış. Bunun karşılığında 112 milyon 500 bin dolar girdi sağlamışız. Geçen yıla baktığımızda gerideyiz” diye konuştu.

Milletvekili Nurettin Yaşar ise yaptığı açıklamada kayısının Malatya’nın sosyolojisi ve ekonomisi için oldukça önemli olduğunu kaydederek, “Kayısı sadece Malatya’nın ekonomik ve tarımsal bir ürünü değil. Malatya’nın sosyal yapısını da etkileyen geniş bir kitleyi bir öneme sahip. Bu yüzden siyasetin dilinde her zaman bir kayısı başlığı vardır. Ben de siyasete girmeden önce aklıma ilk gelen şey kayısı oldu. Kayısı ile ilgili daha önce birçok araştırmam oldu. İnşallah kayısıyı hak ettiği noktaya taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.

TSO ZİYARETİ..

Milletvekili Nurettin Yaşar, Malatya Ticaret Sanayi Odasını (TSO) da ziyaret etti.

Yaşar, ziyarette yaptığı konuşmada, başkanlık sistemiyle ülkenin önünü açacağını belirterek, geçmiş dönemde bir çok başbakanın, bu sistemi dile getirdiğini söyledi.

Kuzey Çevreyolu’nun yapımı için şantiye kurulmaya başlandığına dikkati çeken Yaşar, “Yapılacak yolla merkezdeki çevre yolunun trafiği biraz daha azalacak. Merkezi ve yerel yönetimin ili yeniden şekillendireceği bir sürece giriyoruz. Yeni bir metropol şehir üretilecek burada. Yoksa çarşı merkezli bir şehri 600 bin nüfus taşıyamaz.” dedi.

Malatya TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit olanlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, “Milletimizin başı sağolsun. Ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğe daha fazla ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizi parçalamak isteyen içerideki ve dışarıdaki hainler hiç bir zaman başarılı olamayacaklar.” diye konuştu.

Darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgüte’ne karşı milletin iradesini ortaya koyduğunu vurgulayan Erkoç, terörün hedefine ulaşamayacağını söyledi.

Erkoç, iş dünyası olarak üretim ve istihdamı arttırarak, ülkenin güçlü ekonomiye sahip olması adına gayret edeceklerini sözlerine ekledi.

iha- AA