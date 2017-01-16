Vali Mustafa Toprak’ın başkanlığında Büyük Şire Pazarı’nın başta kayıt dışı ticari faaliyetler olmak üzere, gıda sağlığı, hijyen, trafik ve çevre güvenliği gibi sorunların çözümü için toplantı düzenlendi.

Malatya Ticaret Borsası hizmet binasında yapılan toplantıya Vali Mustafa Toprak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Zülküf Yıldırımoğlu, İl Halk Sağlığı Müdürü Kemal Şener, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, MTB Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlığı yetkilileri ve kayısı ile ilgili diğer kuruluşların yetkili ve temsilcileri katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Vali Mustafa Toprak, Malatya’nın en önemli ticari faaliyet konusu olan kayısı ve kayısıya dayalı pazarın sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüleceğini belirterek “Başlı başına kayısıya dair bir toplantı yapmayacağız. Şire Pazarı ile alakalı bir takım olumsuzlukların çözüme kavuşturulmasına yönelik bir toplantı olacak. İlimizin değişik katmanları ile görüşmeler yaptık. Borsada ihracatçı ve büyük üretici olan firmalarımızı dinledik. Onun temelinde Kalkınma Ajansımıza da bir inceleme yaptırdık. Bütün bu konuları etraflıca ele alacağız ve çözüme kavuşturulması için kurumlarımızla birlikte kararlar alacağız. Biz Valilik, Belediye ve diğer kamu kurumları olarak bu sorunların çözümü noktasında her türlü katkıyı vermeye hazırız” dedi.

Kayıt dışı alım-satım çok fazla

Öte yandan Valilik tarafından Şire Pazarı ile ilgili hazırlatılan ‘ Büyük Şire Pazarı Durum Raporu’nda pazarın işleyişine yönelik tespit edilen sorunların başında Pazar içinde, sabit işyerlerinde ve dışında, kamyonet ve minibüs gibi araçlarla borsa, maliye ve iş yeri açma ruhsatı olmayan kişilerce kuru kayısı ticareti geliyor. Raporda ayrıca, özellikle kayısı sezonunda Şire Pazarı çevresindeki trafik düzensizliği ve otopark yetersizliği, Ticaret Borsası’nın resmi kantarının dışında esnaflarca tartım ve alım yapılması, toptan ticarete uygun giriş ve çıkışlarının olmaması, düzensiz giriş ve çıkışlar nedeniyle gerektiği kadar denetim yapılamaması tespit edilen önemli sorunlar arasında yer alıyor.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com