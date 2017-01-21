“Öğretmenlerimize Büyük Görev Düşüyor”
Arguvan ilçesine atanan sözleşmeli aday öğretmenler, Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç’i ziyaret etti.
Kaymakam Emeç, ziyarette yaptığı konuşmada, aday öğretmenlere başarılar diledi.
Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir azim ve gayretle çok çalışmaları gerektiğini vurgulayan Emeç, şunları kaydetti:
“Bu topraklar hepimizin. Ülkemizin kalkınmasını, gelişmesini ve büyümesini istemeyenler var gücüyle ülkemize saldırmaktadırlar. Şüphesiz ülkemizin çağdaş medeniyet ve muasır bir ülke olmasında öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir. Öğretmenlerimizin de bunu başaracaklarına inancım ve güvenim tamdır.”
Öğretmenler ise, kendilerini kabul ettiği için Emeç’e teşekkür etti.
AA
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