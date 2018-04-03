Kaymakam Başarılı Öğrencileri Ağırladı

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, “TÜBİTAK 2018 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında” Doğu Anadolu Bölge 3.’sü olan Özel Hacı Naciye Ateş Ortaokulu öğrencilerini makamında ağırladı.

Geçtiğimiz günlerde İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan TÜBİTAK 2018 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında, Doğu Anadolu Bölge Sergisi’nde 80 proje içerisinden 3. olan Nisanur Kocamemik, Sude Diker, Fen Bilimleri öğretmeni Naciye Berna Söğüt ile okul müdürü Reyhan Demirtaş’ı makamında kabul eden Kaymakam Zengince, başarılarından dolayı öğrencileri kutladı.

Öğrencilere eğitim öğretim sürecinde başarılar dileyen Zengince, “Bu gururu ilçemize yaşatan Özel Hacı Naciye Ateş Okulları idarecileri başta olmak üzere, proje rehber öğretmeni ve öğrencilerimize teşekkür ederim. İlçemizde araştırma ve geliştirmeye yönelik yapılan eğitimin başarıya dönüşmesinden dolayı da ayrıca mutlu oluyoruz.” dedi.

AA