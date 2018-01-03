Kaymakam Başarılı Sporcuları Ağırladı

Darende kaymakamı Enver Hakan Zengince Malatya’da yapılan Okullararası Güreş müsabakalarında derece yapan Ahmet Çokyaşar Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Öğrencilerin başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Kaymakam Zengince “Darende’de güreşçi bir gençliğin yetiştiğini gözlemliyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda milli takımda Darendeli bir güreşçi görürüz. Darende’de spor salonu var, iki tane güreş hocamız var, sporcu potansiyeli var başarı neden gelmesin?” şeklinde konuştu.

Darende Gençlik Hizmetleri Ve Spor Müdürü Mithat Böke ise başarıların devam edeceğini söyleyerek, “Malatya Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğünce Okullararası Yıldız Serbest Güreş İl Şampiyonasında Darende Ahmet Çokyaşar Ortaokulu öğrencileri 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Bu öğrencilerimiz bizimle düzenli olarak idman yapıyor. İnşallah bu başarıların devamı gelecek. Biz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak güreş hocamız Muhammet Mercimek ile birlikte geleceğin sporcularını yetiştirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

iha