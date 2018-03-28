Kaymakam Erdem, Başkan Millioğuları’nı Ziyaret Etti

Kuluncak Kaymakamı ve Hekimhan Kaymakam vekili Mehmet Erdem ve Ak Parti İlçe Başkanı Adil Ağcan, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları’nı makamında ziyaret etti. Kaymakam Erdem’e Başkan Millioğulları Hekimhan Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Hekimhan Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Kaymakam ile Belediye Başkanı ilçe hakkında istişarede bulundular. Belediye Başkanı Millioğulları, Kaymakam Erdem’e Belediye hizmetleri, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Ziyaret sonrası Erdem, Belediye birimlerini tek tek ziyaret etti.

Başkan Millioğulları ziyaretten dolayı Kaymakam Mehmet Erdem’e teşekkür etti.”

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