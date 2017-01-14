Kaymakam Esnafları Ziyaret Ett

Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İlçedeki görevine yeni başlayan Kaymakam Emeç, Arguvan’da bulunan esnafları ve göçer aileleri ziyaret etti.

Kaymakam Emeç, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi “Bizler milletimizin efendisi değil, hizmetindeyiz” anlayışıyla görevlerini sürdürdüklerini belirtti.

Milletin ayağına kadar hizmet götürmenin kendilerinin görevi olduğunu vurgulayan Emeç, dili, dini, ırkı, mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun herkesin bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu kaydetti.

Kaymakam Emeç, Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk ile ilçedeki Ziraat Bankası çalışanlarını da ziyaret etti.