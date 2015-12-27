Kaymakam Köy Ziyaretinde
Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Kaymakamı Nesim Babahanoğlu, Görgü Köyü’nü ziyaret etti.
Beraberinde, İlçe Jandarma Komutanı, Malmüdürü, Milli Eğitim, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İlçe Özel İdare Müdürleri ile Toplum Sağlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Başkanlıkları yetkilileri ve İlçe Müftüsü ile birlikte Görgü Köyü’nü ziyaret eden Kaymakamı Babahanoğlu, sorunları dinledi.
Babahanoğlu, ziyarette, köy muhtarı Metin Ciğerci’den köy ve köyün sorunları hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Babahanoğlu, köyleri ziyaret etmenin görevleri olduğunu belirterek, sorunları yerinde tespit etmenin önemli olduğunu vurguladı.
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