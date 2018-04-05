Kaymakam ve Başkandan Paskalya Ziyareti

Arapgir Kaymakamı Salih Sak ve Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçede yaşayan Ermeni asıllı Mikail ve Serkis Ortaçlıgil’in Paskalya Bayramı davetine icabet ederek Ermeni vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette konuşan ev sahibi Mikail Ortaçlıgil, “Dostluk kardeşlik nedir, gelsin görsünler, amacımız bu. Sizleri ağırlamaktan çok mutluyuz, bizleri bayramımızda yalnız bırakmayarak çok mutlu ettiniz” dedi.

Bu özel günü birlikle kutlamak için davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, “Evinizi sofranızı bize açtınız. Bizde hem sizlerin, hem de bu vesile ile Ermeni vatandaşlarımızın Paskalya Bayramını kutluyoruz. Tabi biz bugün sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bu ülkede yaşayan hangi dile, hangi kültüre mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımız birinci sınıf vatandaştır. Arapgir’de yaşayan tüm hemşehrilerimiz hizmetin en iyisine layıktır. Sayısı azda olsa Ermeni vatandaşlarımızın bu şehirde yaşaması bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Paskalya Bayramı hakkında bilgiler veren Serkis Ortaçlıgil de, “Paskalya Bayramını burada sizler sayesinde kutluyoruz. Kültürümüzü devam ettiriyoruz. Davetimize karşılık verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

iha