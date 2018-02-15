Kaymakama Göz Ameliyatı

Arapgir Kaymakamı Salih Sak, yeni teknoloji ile gözlüklerden kurtuldu

Arapgir İlçe Kaymakamı Salih Sak (sağdaki), Gözde Hastanesi’nde başarıyla uygulanan lazer tedavisi ile günlük hayatta kullandığı gözlüklerine veda etti.

Gözde Sıtmapınarı Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mete Açıkgöz, Excimer Lazer ile günlük hayatta kullanılan gözlüklere veda edildiğini söyledi. Açıkgöz, gözlüklerden kurtulmanın en etkin yolunun no touch lazer olduğunu kaydederek, “Excimer Lazer yöntemi, uzak-yakın ve astigmat tedavisi yapan, 25 yıldır Türkiye’de güvenle uygulanan bir sistemdir. Şuan ki güncel sistem kendisini o kadar geliştirdi ki her bir hastanın tedavisi artık saniyeler içerisinde yapılabilmektedir” dedi.

Başarıyla uygulanan tedavi yöntemiyle kendilerine başvuranların kısa süre içerisinde gözlüklerden kurtulduğunu ifade eden Açıkgöz, “Arapgir İlçe Kaymakamı Salih Sak uzun yıllardır gözlük kullanıyor. Gözlükten kurtulmak için bize başvurdu. Kaymakamımıza ağrısız ve acısız olan Lasik yöntemiyle dakikalar içerisinde gözlükten kurtardık” dedi.

Arapgir İlçe Kaymakamı Salih Sak, uzun yıllardır gözlük kullandığını ifade ederek, “Gözlük bana üniversite sınavının bir armağanı diyebilirim. Yıllardır bu ameliyatı düşünüyordum. Tecrübe edenlerle görüştüm. Gelişen teknoloji ve Mete hocanın ününden dolayı geldim. Hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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