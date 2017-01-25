Kaymakama Hekimhan B.Girmanaspor Forması

Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları, Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Liginde kendi grubunda namağlup olarak lider durumda bulunan Hekimhan Belediyesi Girmanaspor’un formasını ilçe kaymakamı Tunahan Efendioğlu’na hediye etti.

Hekimhan Belediye Girmanaspor teknik sorumlusu Ramazan Koçak ile birlikte Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu’nu ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları, Kaymakam Efendioğlu’na isminin yazılı olduğu 44 numaralı formayı hediye etti.

-“Bir üst lige çıkmak için güçlerimizi birleştirip takımımızın yanında olacağız”

Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette konuşan Aliseydi Millioğulları, “Gençlerimize önem veriyoruz. Sportif faaliyetlerden gençlerin en fazla şekilde faydalanmaları ve sporcuların başarılı performans sergilemeleri için yanlarındayız. Takım olarak bu sene başarılı grafiğimizin şampiyonluk ve daha sonrası olan bir üst lige çıkmak için güçlerimizi birleştirip takımımızın yanında olacağız. Kaymakamımızın bizimle birlikte olması bize güç katıyor. Bu desteğinden dolayı kendisine bir forma takdim edeceğiz” dedi.

-“Üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız”

Kaymakam Tunahan Efendioğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “Bu yıl takım olarak iyi konumdayız ve şampiyonluğun en büyük adaylarındanız. Teknik ekip ve futbolcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporun gençler tarafından benimsenip yapılması hayli önemli. Bunun mücadelesinde üzerimize düşeni yapıyoruz. Başarıların devam etmesi için belediye başkanımızla üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız” dedi.

Daha sonra Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Kaymakam Tunahan Efendioğlu’na formayı verdi.

iha