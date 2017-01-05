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Malatya Haber -

Kaymakama ‘Hoş Geldin’ Ziyareti

Kaymakama ‘Hoş Geldin’ Ziyareti
  • 05.01.2017
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Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan Kaymakamlığına atanan Cuma Emeç’i makamında ziyaret etti.

Kızıldaş, ziyarette yaptığı konuşmada, Arguvan için birlikte önemli projelerde yer almayı umut ettiğini belirterek, Emeç’e yeni görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Cuma Emeç ise Kızıldaş’ın ve Belediye Meclisi üyelerinin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

AA

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