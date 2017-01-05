Kaymakama ‘Hoş Geldin’ Ziyareti
Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan Kaymakamlığına atanan Cuma Emeç’i makamında ziyaret etti.
Kızıldaş, ziyarette yaptığı konuşmada, Arguvan için birlikte önemli projelerde yer almayı umut ettiğini belirterek, Emeç’e yeni görevinde başarılar diledi.
Kaymakam Cuma Emeç ise Kızıldaş’ın ve Belediye Meclisi üyelerinin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.
AA
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