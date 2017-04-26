Kaymakamdan Öğrencilere Moral

Kale Kaymakamı Mehmet Güder, ilçede Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına girecek öğrencileri okullarında ziyaret ederek başarı diledi.

Kaymakam Güder, okulları tek tek ziyaret ederek, TEOG sınavına girecek öğrencilere moral verdi.

Öğrencilerden kendilerine büyük hedefler koymalarını isteyen Güder, “Özgüveniniz ne kadar yüksek olursa sınavda başarınız o kadar yüksek olur. Sınavda başarısız olmak da her şeyin sonu değildir, yeter ki azimli, kararlı ve özgüveniniz yüksek olsun. Bunlar olduktan sonra şimdi olmasa da hayatınızın ileri ki safhasında mutlaka başarılı olursunuz.” dedi.

AA