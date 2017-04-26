Kaymakamdan Öğrencilere Moral
Kale Kaymakamı Mehmet Güder, ilçede Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına girecek öğrencileri okullarında ziyaret ederek başarı diledi.
Kaymakam Güder, okulları tek tek ziyaret ederek, TEOG sınavına girecek öğrencilere moral verdi.
Öğrencilerden kendilerine büyük hedefler koymalarını isteyen Güder, “Özgüveniniz ne kadar yüksek olursa sınavda başarınız o kadar yüksek olur. Sınavda başarısız olmak da her şeyin sonu değildir, yeter ki azimli, kararlı ve özgüveniniz yüksek olsun. Bunlar olduktan sonra şimdi olmasa da hayatınızın ileri ki safhasında mutlaka başarılı olursunuz.” dedi.
AA
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."