“Kaynak Talep Ettik”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya’nın tüm sorunlarıyla yakından ilgilenmeye çalıştıklarını ifade etti.



AKP Malatya İl Başkanlığında düzenlenen Halk Gününe katılan Ulusal Kayısı Konseyi’nin kurulması için başlatılan çalışmaları devam ettirdiklerini söyleyerek, Çiftçilerin Kayıt Sistemi’nin yılda birkez güncellemeleri ile ilgili sıkıntının çözümü içinde çalışma yaptıklarını kaydetti. Şahin, Malatya’da ihtiyaç duyulan yeni okulların yapılmasını ve okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi içinde girişimlerde bulunduklarını anlatarak, Malatya’da ikinci bir üniversite açılması konusunda da ciddi girişimlerinin bulunduğunu ifade etti. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü ve Diş hekimliği Fakültesi için 5 milyon TL tutarında bir kaynak talebinde bulunduklarını ve bu talebin olumlu görüldüğünü de söyleyen Şahin, Sultansuyu Göleti’nin yükseltilmesi ile birlikte 3 göletin 2012 yılında yapılması hususunda da girişimde bulunduklarını söyledi.



Beylerderesi Viyadüğü’nün altına gölet yapılması konusunda da girişimde bulunduklarını kaydeden Şahin, Hekimhan ve Kuluncak bölgesindeki demir cevherinin ekonomiye kazandırılması konusunda da bazı çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Şahin, Malatya’nın tüm sorunlarıyla yakından ilgilenmeye ve çözmeye çalıştıklarını ifade etti. Halk gününe, İl Başkanı Bülent Tüfenkçi de katıldı.

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