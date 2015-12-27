“Kaynaklar Hizmete Dönüşecek”

Belediye Başkanı ve AKP’den Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı Ahmet Çakır ile AKP İl Başkan Yardımcısı Mahmut Üner Özer, bazı parti yöneticileriyle birlikte Hekimhan ilçesi ile Girmana, Güzelyurt ve Kurşunlu beldelerini ziyaret ederek, ilçe ve beldelerdeki esnaf ve vatandaşla sohbet edip, sorunlarını dinledi.

Gerçekleştirilen gezi ve ziyaretlerin sorunları yerinde görme, birebir istişare etme ziyaretleri olduğunu belirten Belediye Başkanı Ahmet Çakır büyükşehir ile hizmetlerin daha da artacağını bildirdi.

Çakır, “Türkiye bugün farklı bir noktaya geldi. Türkiye, artık kalkınan, gelişen bir ülke konumunda. Halkın içinden çıkmış bir iktidar, halka değer veren bundan dolayı hepimizin gönlünü kazanmış bir Başbakanımız var. Her seçimde bir takım olaylar yaşanıyor. Aramıza nifak sokmak isteyen, kavga isteyen birçok insan var. Buradaki amacı AK Parti iktidarına, Başbakanımıza karşı yapılan bir girişim olarak görüyoruz. Türkiye artık kendi savunma sanayisini kendi uçağını, kendi aracını yapabilmeyi düşünen organize eden bir duruma geldi. Başbakanımız sadece Türkiye’de değil, tüm İslam ve Ortadoğu coğrafyasında, bütün ezilenlerin, mazlumların ümidi haline geldi” dedi.

Malatya’da 5 yıl içerisinde büyük değişim, dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çakır, “Altyapı ve üstyapıda büyük çalışmalar gerçekleştirdik. Cadde sokak çalışmalarında prestij yollar düzenledik. Malatya yeni bir şehir hüviyetine kavuştu. Fiziki yapılanmaya önem verdik. Malatya gelişen bölgenin önemli bir şehri haline geldi. Bu seçimle birlikte büyükşehir statüsüne geçeceğiz, bu çok önemli, hizmet anlamında büyük bir fırsat. Kaynakları hizmet ve yatırıma dönüştüreceğiz. Seçimlerden sonra zaman kaybetmeden Malatya’nın her tarafında hizmete başlayacağız” diye konuştu.

Ziyaret sırasında konuşan ve Hekimhan’da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Kaymakam Mesut Çoban, “Hekimhan’da yapmış olduğumuz çalışmaları büyükşehrin yapacağı çalışmalar yanında amatör çalışmalar olarak görüyoruz. Bu sene vatandaşın talebi üzerine bazı çalışmalar yaptık. Büyük işlere imkanımız olmadığı için başlayamadık. Ama bu çalışmaları profesyonel bir kuruma devredeceğimiz için içimiz rahat. Bundan sonra vatandaşlarımızın ve bizlerin büyükşehirden taleplerimiz olacak. Yapılacak olan hizmetlerin profesyonel bir kurum tarafından yapılacak olmasını ilçemiz için bir kazanım olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Girmana Belde Belediye Başkanı Kaya Akgül ise şunları söyledi:

“Girmana’nın muhakkak sorunları bulunmaktadır. Bu sorunların büyükşehir ile birlikte giderileceğine inanıyorum. Beldemizde turizme kazandırılacak çok güzel bir kanyonumuz bulunuyor. Buraya büyük emek harcadık, inşallah bundan sonra da buraya gerekli önem verilir ve bu güzel alan turizme kazandırılır.”

Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve beraberindeki heyet daha sonra Hekimhan’a geçerek burada önce esnafı gezip, ardından da Kaymakamlık ve Belediyeyi ziyaret etti.

Belediye ziyareti sırasında, Hekimhan’da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Sait Özoğlu, şöyle konuştu:

“Her ilçenin olduğu gibi Hekimhan’ın sorunları var ve bu sorunların 2014 seçimlerinden sonra çözüleceğine inanıyorum. Herkes için bu seçimin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kardeşçe, dostça, bize yakışır bir şekilde geçmesini umuyorum. Ziyaretiniz içinde ayrıca teşekkür ediyorum.”

Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve beraberindekiler daha sonra Güzelyurt beldesini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla görüşüp sorunlarını dinledi.

Belediye ziyareti sırasında beldelerinde eğitim seviyesinin çok yüksek olduğunu belirten Ali Seydi Millioğulları, “Altyapıda herhangi bir sorunumuz bulunmamakta, sadece üst yapıda bazı eksikliklerimiz var. Beldemizde biyolojik arıtma tesisi kurma çalışmalarının sonuna geldik. Güzelyurt’ta mesire alanı olarak düzenlenecek çok güzel alanlar mevcut. Ama beldemizin imkanları kısıtlı olduğu için çalışma yapamadık. Buraların değerlendirilmesi çok güzel olur” değerlendirmesini yaptı.

Başkan Çakır ve beraberindekiler Güzelyurt’un ardından Kurşunlu Beldesine geçti. Burada büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılanan Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve beraberindekiler, onurlarına verilen yemeğe katıldı.

Yemek öncesi selamlama konuşması yapan Kurşunlu Belediye Başkanı Necati Benli, Kurşunlu beldesinin sorunları ve eksiklikleri hakkında Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a bilgiler aktararak, “Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Kurşunlu bölgesi AK Parti’ye vereceği her oyun Türkiye’nin geleceği için verilmiş bir oy olduğunu biliyor. Büyükşehir ile birlikte kurşunlu beldesinin sorunlarının çözüleceğine inanıyorum” dedi.

Gezilen ilçe ve belde ziyaretleri sırasında konuşan AKP İl Başkan Yardımcısı Mahmut Üner Özer, şu ifadeleri kullandı:

“Büyükşehir belediye başkanımız inşallah yeni dönemde de sizlerin desteğiyle ilimize çok güzel hizmetler getirecektir. Artık il ve ilçe belediye başkanlarımız birlikte çalışacak. Belde belediye başkanlarımıza bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu güne kadar yapılan hizmetleri bundan sonra AK Parti İlçe Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız devam ettirecektir.”

Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve beraberindeki heyet Hekimhan ziyaretinin ardından Hekimhan Madencilik tarafından işletilen maden sahasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden işletme hakkında bilgiler aldı.

Kurşunlu beldesi ziyareti sırasında Belediye Başkanı Ahmet Çakır yatılı bölge okulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet edip yetkililerden öğrencilerin eğitim durumu hakkında bilgiler aldı.