“Kaynakları Verimli Kullanmakla Görevliyiz”

İl Koordinasyon Kurulu’nda konuşan Vali, özellikle sağlık, eğitim ve kültür-turizm sektörlerinde 2016 yılı ödeneklerinin düşük kaldığına dikkat çekerek ilgili kuruluşları uyardı

Vali Mustafa Topak, kamudaki görev alan idareci, yönetici ve çalışanların temel görevinin, ülkenin gelişmesi ve milletimin refah seviyesinin yükseltilmesi amacıyla kamu kaynaklarını etkin, verimli, yerinde ve amacına uygun olarak en iyi biçimde kullanılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Vali Toprak “İlimize ait projelerin ihalelerinin zamanında yapılması, uygulanması, süresinde tamamlanması, denetlenmesi, ödeneklerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılması için gerekli tedbirlerin kamu kurum ve kuruluşlarımızca alınması; projelerin uygulanmasını olumsuz yönde etkileyen sorun ve darboğazların giderilmesi birinci önceliğimiz olmaktadır” dedi.

Özellikle sağlık, eğitim ve kültür-turizm sektörlerinde 2016 yılı ödeneklerinin düşük kaldığına dikkat çeken Vali Toprak, 2017 yılında ödeneklerin kullanılması ve projelerin tamamlanması yönünde ilgili kuruluşları gerekli tedbirleri almaları yönünde uyardı.

Yatırımcı kamu kuruluşlarının yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu 2017 yılı birinci dönem toplantısı Vali Mustafa Toprak başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya kaymakamlar ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, MTA Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ, AKSA Fırat İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, DDY Bölge Müdürlüğü ve İller Bankası Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Toplantı öncesinde kurum amirlerine yönelik bir konuşma yapan Vali Mustafa Toprak, koordinasyon kurulu toplantılarının önemi ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin öncelikli yapmaları gereken konulara değindi.

Toprak, şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi, İl Koordinasyon Kurullarının temel amacı; İl yatırımlarını ve sosyo-ekonomik gelişmeleri yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle değerlendirmek, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamaktır.

Kamu görevlileri olarak bizler; ülkemizin gelişmesi ve milletimizin refah seviyesinin yükseltilmesi amacıyla kamu kaynaklarını etkin, verimli, yerinde ve amacına uygun olarak en iyi biçimde kullanılmasını sağlamakla görevliyiz. Yatırım programında yer alan projelerin zamanında ve istenilen kalite standartlarında gerçekleştirilmesi bu anlamda önem taşımaktadır.

Bu bağlamda; programda yer alan ilimize ait projelerin ihalelerinin zamanında yapılması, uygulanması, süresinde tamamlanması, denetlenmesi, ödeneklerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılması için gerekli tedbirlerin kamu kurum ve kuruluşlarımızca alınması; projelerin uygulanmasını olumsuz yönde etkileyen sorun ve darboğazların giderilmesi birinci önceliğimiz olmaktadır.

Bu hususta her zaman gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu işbirliği ve koordinasyonun en hızlı biçimde sağlanması için gerekli tedbirlerin zamanında alınması önem taşımaktadır.”

Vali Toprak daha sonra, Malatya’da 2016 Yılı yatırım programının Yıl Sonu İcmali ile ilgili genel bilgiler aktardı.

Toprak, şu bilgileri verdi:

“İlimizin 2016 yılı yatırım programında yatırımcı kamu kuruluşlarımızın (belediye yatırımları hariç) 9 sektörde 316 projesi yer almaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 4 milyar 511 milyon 483 bin TL, 2016 yılı ödeneği 812 milyon 166 bin TL’dir. Söz konusu projelere 2016 yılında 617 milyon 863 bin TL harcama yapılarak % 74 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2016 yılı yatırım programında belediyelerimizin 203 projesi bulunmaktadır. Bu projelerin tutarı 408 milyon 242 bin TL, 2016 yılı ödeneği 357 milyon 553 bin TL, 2016 yılında yapılan harcama miktarı ise 222 milyon 13 bin TL olup % 62 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Genel olarak (belediye yatırımları dâhil) İlimizin 2016 yılı yatırım programında yer alan toplam 519 projenin tutarı 4 milyar 919 milyon 725 bin TL, 2016 yılı ödeneği 1 milyar 169 milyon 719 bin TL’dir. Yatırım projelerine 2016 yılı sonu itibariyle 839 milyon 876 bin TL harcama yapılarak % 72 oranında nakdi gerçekleşme kaydedilmiştir.

519 projenin 197’si tamamlandı

2016 yılı yatırım programında yer alan toplam 519 projemizin 197’si tamamlanmış, 230 proje devam etmekte, 66 proje ihale aşamasındadır. Çeşitli nedenlerle 26 projeye de başlanamamıştır.

2016 yılı yatırım projelerimizin sektörel dağılımı şu şekildedir; projelerin 56’sı eğitim, 277’si diğer kamu hizmetleri (203 proje belediyelerin), 57’si ulaşım, 53’ü tarım 25’i sağlık, 38’i turizm-kültür, 6’sı enerji, 4’ü madencilik ve 3’ü imalat sektöründe yer almıştır.

2016 yılı yatırım ödenekleri kuruluşlar bazında kıyaslandığında; Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 289 milyon 25 bin TL ile en fazla ödeneğe sahip olduğu görülmektedir. Ödenek büyüklüğü açısından Malatya Büyükşehir Belediyesinin 259 milyon 690 bin TL ile ikinci sırada yer alırken, DSİ Bölge Müdürlüğü 161 milyon 209 bin TL yılı ödeneği ile üçüncü sırada yer almıştır.

2016 yılı yatırım ödeneklerinin miktar ve oran olarak sektörel dağılımı ise şu olmuştur; diğer kamu hizmetleri’ne 421 milyon 521 bin TL (% 36), ulaştırma’ya 320 milyon 522 bin TL (% 27), eğitim’e 178 milyon 577 bin TL (% 15), tarım’a 176 milyon 888 bin TL (% 15), sağlığa 39 milyon 137 bin TL (% 3), kültür-turizm’e 17 milyon 463 bin TL (% 2) ve enerji-madencilik-imalat sektörlerine 15 milyon 608 bin TL (% 2) ödenek tahsis edilmiştir.

2016 yılında en fazla harcama yapan yatırımcı kuruluş 250 milyon 673 bin TL ile Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’dür. DSİ 9. Bölge Müdürlüğü 161 milyon 208 bin TL harcama tutarı ile ikinci sırada yer alırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi ise 139 milyon 924 bin TL harcama tutarı ile üçüncü sırada yer almıştır.”

“Eğitim ve sağlık ödenekleri düşük kaldı, tedbirler alındı”

Özellikle sağlık, eğitim ve kültür-turizm sektörlerinde 2016 yılı ödeneklerinin düşük kaldığına dikkat çeken Vali Toprak, 2017 yılında ödeneklerin kullanılması ve projelerin tamamlanması yönünde ilgili kuruluşları gerekli tedbirleri almaları yönünde uyardı. Toprak “Mesai arkadaşlarımın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde gerekli özeni ve özverili çalışmayı sürdüreceklerine olan inancımı bir kez daha ifade ediyorum” diye konuştu.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com