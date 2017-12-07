Kaynarca Kuzey Kuşak’a Bağlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi 50 metre genişliğindeki Kaynarca yolunu Kuzey Kuşak Yoluna bağladı.

Kent içi ulaşımın daha sağlıklı yapılması için hayati öneme sahip kuşak yolu projelerinde yoğun bir şekilde çalışan Büyükşehir Belediyesi önemli mesafeler katetti.

Kuzey Kuşak yoluna bağlanan 1.3 kilometre uzunluğundaki Kaynarca bağlantı yolunda istimlak edilen son yapılar da yıkıldı. 50 metre genişliğinde açılan yolda kalan 23 yapının tamamı yıkıldı. Büyükşehir Belediyesi yapılar için yaklaşık 2 milyon Türk lirası muhdesat bedeli ödedi.

Yıkım çalışmalarının devamında Büyükşehir Belediyesi yolda altyapı çalışmaları yapıyor. Çalışmalar kapsamında 50 bin m3 toprak, 32 bin m3 de alt temel malzemesi serimi yapıldı.

Şehir merkezi istikametinden seyreden araçlar, Turgut Temelli Caddesi-Kaynarca 50 metrelik bağlantı yolu üzerinden Kuzey Kuşak yoluna çıkabilecekler.

Kuzey Kuşak Yolunda son etap

13.3 kilometre uzunluğundaki Kuzey Kuşak Yolunun bugüne kadar 12 kilometrelik bölümünü tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, yolun 1.3 kilometrelik bölümü olan Melekbaba-Hanımınçiftliği hattında ise çalışmaya devam ediyor.

Yıldıztepe-Tandoğan-Göztepe-Hanımınçiftliği-Taştepe-Melekbaba-Çarmuzu-Kaynarca-Kiltepe-Dilek mahallelerinden geçen Kuzey Kuşak yolu Malatya-Sivas karayolu ile birleşiyor. Geçtiği bölgelerin gelişimini de hızlandıracak olan kuşak yolunun geçtiğimiz aylarda Kaynarca-Şehir Mezarlığı hattı da trafiğe açılmıştı.

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