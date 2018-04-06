Kayseri Birinciliği Kaptırmadı

Okul Sporları Yıldızlar Kız ve Erkek Masa Tenisi Grup Müsabakaları Malatya’da gerçekleştirildi.

Okul Sporları’nın faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldızlar Kız ve Erkek Masa Tenisi Grup Müsabakaları, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 2-5 Nisan tarihleri arasında Tecde Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Dört gün süren müsabakalar sonunda Kayseri Sadiye Nuhoğlu Ortaokulu hem erkek hem de kızlarda birinci oldu.

Okul Sporları Yıldızlar Kız ve Erkek Masa Tenisi Grup Müsabakaları’nda dereceye giren okullar şöyle oluştu:

Erkekler

1-Kayseri Sadiye Nuhoğlu Ortaokulu

2-Kahramanmaraş Gazi Ortaokulu

3-Malatya Cevat Çobanlı Ortaokulu

Kızlar

1-Kayseri Sadiye Nuhoğlu Ortaokulu

2-Kahramanmaraş Gazi Ortaokulu

3-Gaziantep Özel Sanko Ortaokulu

Okul Sporları Yıldızlar Kız ve Erkek Masa Tenisi Grup Müsabakaları’nda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle taktim edildi. Tecde Spor Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine; Okul Sporları Şube Müdürü Dr.Murat Kılınç, Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Okul Sporları Personeli Yalçın Sincer ve Cengiz Yiğit, sporcular, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler katıldı.

Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, dereceye giren okulları tebrik ederek, kupa ve madalyalarını takdim etti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi