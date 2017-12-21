Kayseri- EYMS Maçının Hakemi
Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Kayserispor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak olan karşılaşmayı Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Ligin 17.haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre, Pazar günü 14.00’da Büyükşehir Belediyesi Kadih Has Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmayı Denizli Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk yönetecek, Öztürk’ün yardımcılıklarını Ankara Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Asım Yusuf Öz ile Denizli Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmada, Bursa Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Arda Kardeşler ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.
Süper Lig’de ilk yarının son haftasında görev yapacak hakemler şöyle:
22 Aralık Cuma
20.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
23 Aralık Cumartesi
14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
24 Aralık Pazar
14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
19.30 Galatasaray-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
25 Aralık Pazartesi
20.00 Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya.
Yeni Malatya Gazetesi