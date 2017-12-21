Kayseri- EYMS Maçının Hakemi

Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Kayserispor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak olan karşılaşmayı Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Ligin 17.haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre, Pazar günü 14.00’da Büyükşehir Belediyesi Kadih Has Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmayı Denizli Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk yönetecek, Öztürk’ün yardımcılıklarını Ankara Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Asım Yusuf Öz ile Denizli Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmada, Bursa Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Arda Kardeşler ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Süper Lig’de ilk yarının son haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

22 Aralık Cuma

20.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar

23 Aralık Cumartesi

14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek

16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

24 Aralık Pazar

14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk

14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

19.30 Galatasaray-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

25 Aralık Pazartesi

20.00 Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya.

Yeni Malatya Gazetesi