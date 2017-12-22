“Kayseri Maçına İyi Motive Olduk”

Evkur Yeni Malatyaspor’un sol bek oyuncusu Aly Cissokho, Kayserispor deplasmanından 3 puanla ayrılıp, devre arasına mutlu girmek istediklerini söyledi.

Porto, Olimpik Lyon, Valencia, Liverpool, Aston Villa ve Olimpiakos gibi takımların formalarını giydikten sonra sezon başında Evkur Yeni Malatyaspor’a transfer olan Cissokho, Galatasaray karşılaşmasında bütün takımın iyi oynadığını ifade etti.

Galatasaray karşılaşması öncesindeki 5 haftalık süreçte iyi oynadıklarını ancak galip gelemediklerini anımsatan Cissokho, “Ligin birinci sırasındaki takımı yenmek bizim için çok büyük bir moral oldu. Bu galibiyet, Kayserispor maçı içinde bizi çok iyi motive etti. Dolayısıyla Kayserispor maçı bizim için çok kolay geçecektir” diye konuştu.

Tecrübeli sol bek, takım olarak iyi çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Teknik direktörümüz (Erol Bulut) geldiğinden beri çok iyi çalışıyoruz. Takım olarak her maça çok iyi hazırlanıyoruz. Bunu da antrenmanlarda hissediyoruz. Fiziksel olarak daha da gelişiyoruz. Pas (asist) için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.”

İlk yarıyı galibiyetle noktalamak istediklerini dile getiren Cissokho, “Galatasaray karşılaşması sonrası ciddi bir şekilde Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyoruz. Kayseri deplasmanından da alnımızın akıyla döneceğimize inanıyoruz” dedi.

Tecrübeli sol bek, Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla 14 karşılaşmada bin 239 dakika görev aldı. Cissokho, 14 karşılaşmada 2 kez asist yaptı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi