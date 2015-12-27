Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Kayseri- Malatya Yolunda Kaza

Kayseri- Malatya Yolunda Kaza
  • 27.12.2015
  • 0

 
Kayseri-Malatya karayolunda kamyonet ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. 
 
Alınan bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Pınarbaşı ilçesi Hayriye köyü yakınlarında Ö.D. (46) yönetimindeki 31 YF 247 plakalı otomobil ile N.A. (58) idaresindeki 02 KN 605 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü Ö.D. ile eşi C.D. (38) ve 12 yaşındaki kızları A.D. yaşamını yitirdi. Aynı otomobildeki E.D. ve M.D. ve kamyonet sürücü N.A., N.P. G.A. yaralandı. 
 
Sivas’ın Şarkışla İlçe Hastanesi ile Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralılardan N.A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor. 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."