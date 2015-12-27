Kayseri- Malatya Yolunda Kaza



Kayseri-Malatya karayolunda kamyonet ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Pınarbaşı ilçesi Hayriye köyü yakınlarında Ö.D. (46) yönetimindeki 31 YF 247 plakalı otomobil ile N.A. (58) idaresindeki 02 KN 605 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü Ö.D. ile eşi C.D. (38) ve 12 yaşındaki kızları A.D. yaşamını yitirdi. Aynı otomobildeki E.D. ve M.D. ve kamyonet sürücü N.A., N.P. G.A. yaralandı.



Sivas’ın Şarkışla İlçe Hastanesi ile Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralılardan N.A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.



Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

