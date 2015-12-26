Kayseri Yolunda Kaza
Kayseri’nin Pınarbaşı ile Sarıoğlan ilçelerinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 6 kişi de yaralandı.
İlk kaza, Sarıoğlan ilçesi Çiftlik kasabasında akşam saatlerinde yaşandı. N.K. (33) yönetimindeki 38 ZA 152 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Sürücü N.K. olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Ü.B. (24), H.A. (31) yaralandı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Diğer kaza ise Pınarbaşı-Malatya karayolunun 45. kilometresi Karahalka köyü yakınlarında yaşandı. İ.B.’nin (44) kullandığı 44 AR 967 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada İ.B. ile eşi A.B. (41) ve çocukları T.S.B. (14), T.O.B., (8) yaralandı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.