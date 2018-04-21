Kayseri’de Bilgi Aldılar

Malatya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret ederek Kayseri’nin bazı projelerine ilişkin bilgi aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Zeki Soyak, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hilmi Öksüztepe ve Emlak İstimlak Daire Başkanı Memiş Avunduk’un ziyaretinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tecrübe paylaşımı anlamında her türlü desteği verdiğini belirten Başkan Mustafa Çelik, etkileşim ve tecrübe paylaşımının hizmet kalitesini artırdığını dile getirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Zeki Soyak da Kayseri’nin, şehirciliğin açık hava müzesi gibi olduğunu söyledi. Şehrin girişinde karşılaştıkları yeni bordür sistemine de değinen Soyak, “Adım attığımız yerde Kayseri’de yeni bir şey görüyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Continuous Form, yani süreklilik arz eden kesintisiz bordür uygulamasını refüjlerde uygulamaya başladıklarını ve yeni sistemin yollara ayrı bir güzellik kattığını belirtti.

Kayseri, iha