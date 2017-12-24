EYMS’den İlk Yarıya Kayseri Zaferiyle Nokta:0-1
Ligin 16.haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1 yenerek, Kayserispor deplasmanına moralli giden Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında yenilgi yüzü görmeyen Kayserispor’u 1-0 yenerek, hem rakibine sahasında ilk mağlubiyetini tattırdı hem de devre arasına önemli bir 3 puanla girdi. Evkur Yeni Malatyaspor’un golünü 45. dakikada Faslı oyuncusu Khalid Boutaib kaydetti. Boutaib’in kaydettiği golde asisti Fransız sağ bek Michael Pereira yaptı. Boutaib bu sezon 9’uncu golünü kaydetti.
Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular, galibiyeti, 12 otobüsle gittikleri Kayserispor deplasmanında kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarla kutladı.
STAT: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı
HAKEMLER: Ümit Öztürk (Denizli Bölgesi-Süper Lig Hakemi), Asım Yusuf Öz (Ankara Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Osman Gökhan Bilir (Denizli Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), 4.hakem Arda Kardeşler (Bursa Bölgesi-Süper Lig Hakemi)
KAYSERİSPOR: 33.Silviu Lung, 2.Tiago Jorge Oliveira Lopes (Dk.46- 63.Bia Mujangi), 6.Şamil Çinaz (Dk.68-19. Nikola Stojiljkovic), 9.Umut Bulut,10.Deniz Türüç, 20.Ryan İsaac Mendes, 22.Cristian-İonut Sapunaru, 25.Stephane Badji, 50.Oleksandr Kucher(Dk.80- 5.Gonzalo Alejandro Espinoza Toledo), 76.Jean Armel Kana Bıyık, 89.Atila Turan
YEDEKLER: 1.Muammer Zülfikar Yıldırım, 4.Levent Gülen, 5.Gonzalo Alejandro Espinoza Toledo, 8.Dejan Meleg, 17.Berkant Şahin Kök, 19.Nikola Stojiljkovic, 28.Erdal Öztürk, 63.Bia Mujangi
TEKNİK SORUMLU: Mariusi Ninel Şumudica
EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 7.Michael Pereira(Dk.79- 88.Fernando Emanuel Dening), 8.Murat Yıldırım (Dk.71-77.Rahman Buğra Çağıran), 9.Khalid Boutaib, 14.Okechukwu Godson Azubuike, 16.Sadık Çiftpınar, 17.Turgut Doğan Şahin (Dk.57-21.Adem Büyük), 22.Aly Cissokho, 27.İssam Chebake, 35.Aytaç Kara, 37.Arturo Rafeal Mina Meza
YEDEKLER: 30.Fabien Ceddy Farnolle, 10.Nacer Barazite, 11.Eren Tozlu, 18.Muenfuh Seth Sincere, 20.Ferhat Canlı, 21.Adem Büyük, 28.Murat Akça, 33.Mustafa Batuhan Altıntaş, 77.Rahman Buğra Çağıran, 88.Fernando Emanuel Dening
TEKNİK SORUMLU: Erol Bulut
GOL: Dk.45 Khalid Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Şamil Çinaz, Gonzalo Alejandro Espinoza Toledo (Kayserispor), İssam Chebake, Arturo Rafeal Mina Meza, Aytaç Kara, Khalid Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor).
Evkur Yeni Malatyaspor sarı siyahlı forma, Kayserispor ise sarı kırmızı çubuklu formayla sahaya çıktı.
Her karşılaşmada saçının bir bölümünü farklı renge boyayan Michael Pereira, Kayserispor karşılaşması öncesi saçını sarı kırmızıya boyattı.
İki takım oyuncuları el ele taraftarların isteği üzerine tribünlere giderek, kendilerini izlemeye gelen seyircileri alkışladı.
Dakika 5: Evkur Yeni Malatyaspor’da kazanılan serbest vuruşu Aytaç Kara orta şeklinde kullandı Sadık’tan önce defans araya girdi.
Dakika 10: Atila’nın soldan ortasında Umut’tan önce Mina iyi yükseldi ve kafayı vurdu.
Dakika 11: Evkur Yeni Malatyaspor’un ani gelişen atağında ceza sahası ön çizgisi üzerinde Khalid Boutaib, ceza sahası sağ çaprazda Murat Yıldırım’a pasını aktardı. Murat Yıldırım’ın sert şutunda kaleci Lung güçlükle topu kornere çeldi.
Dakka 12: Aytaç Kara’nın soldan kullandığı korner atışında Kayserispor ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde top Arturo Mina’nın önünde kaldı. Mina’nın sert şutunda top üstten auta çıktı.
Dakika 20: Atila, sağ kanattan getirdiği topu Deniz ile buluşturdu. Deniz’in ortasında Umut Bulut iyi yükseldi kafayı vurdu, kaleci Ertaç gol izin vermedi.
Dakika 22:Arturo Mina’nın hatasında Deniz Türüç soldan ceza sahasına girdi ve çaprazdan sert bir şut çıkarttı. Kaleci Ertaç, direk dibinde iki hamlede topu kontrol ederek, gole izin vermedi.
Dakika 23: Umut Bulut, Sadık Çiftpınar ile girdiği ikili pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.
Dakika 28: Şamil’in ceza sahasına ortasında Deniz içeri çevirdi. Umut Bulut’tan önce Mina araya girerek, topu kornere gönderdi. Denizin kullandığı korner atışında kafalardan seken topa Şamil vurdu top, üstten auta çıktı.
Dakika 29: Badji’nin ortasında top Umut Bulut’un üzerinden geçti. Chebake arka direkte topu uzaklaştırdı.
Dakika 31: Pereira’nın sağdan ortasında Khalid Boutaib’den önce defans araya girerek, tehlikeyi savuşturdu.
Dakika 36: Atila sol çapraz ceza sahası dışından şutunu çekti ancak Deniz Türüç’e pas oldu. Deniz, ceza sahası yayı üzerinden sert vurdu top, farklı şekilde üstten auta çıktı.
Dakika 37: Atila’nın soldan ortasında Tiago Jorge Oliveira Lopes’den önce Aly Cissokho kafayı vurdu ve tehlikeyi önledi.
Dakika 40: Kayserispor’da kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı. Denizin direkt kaleye vurduğu topu, kaleci Ertaç direk dibinde kontrol etti.
Dakika 43: Kayserispor sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Deniz Türüç’ün kullandığı serbest vuruşta defans topu karşıladı.
Dakika 44: Kana Bıyık’ın sağdan ortasında kaleci Ertaç, Umut Bulut’tan önce çıktı ve topu kontrol etti.
Dakika 45: Azubuike’nin sağa pasında Pereira bekledi ve ortaladı, Khalid Boutaib iyi yükseldi ve kafayı vurdu top ağlara gitti: 0-1.
İlk yarı 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.
Dakika 49: Şamil’in hatasında Turgut Doğan topu kaptı ve Evkur Yeni Malatyaspor 5 oyuncuyla atağa çıktı ancak Turgut Doğan ile Aytaç arasındaki anlaşmazlık tehlikenin büyümeden sonlanmasına neden oldu.
Dakika 52: Atila’nın ortasında Umut Bulut istediği gibi topa dokunamadı, arka direkte Cissokho dokundu top kornere çıktı.
Dakika 53: Atila’nın soldan ortasında Bia altı pas içerisinde vurdu kaleci Ertaç ayaklarıyla topu çıkararak, gole izin vermedi.
Dakika 55: Deniz Türüç’ün sağdan gönderdiği topu ceza sahası içerisinde Bia kontrol edip, Şamil’e çıkarttı. Şamil istediği gibi vuramadı.
Dakika 56: Cissokho sol kanattan yerden Boutaib’e pasını aktarmak istedi ancak defans araya girdi.
Dakika 61: Evkur Yeni Malatyaspor’da sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Aytaç Kara kullandı. Aytaç’ın orta şeklinde kullandığı serbest vuruşta Umut Bulut kafayı vurdu.
Dakika 62: Aytaç Kara’nın sağdan kullandığı korner atışında Pereira ön direkte topa istediği gibi dokunamadı.
Dakika 66: Şamil Çinaz ceza sahası dışından şansını denedi kaleci Ertaç Özbir topu kontrol etti.
Dakika 69: Deniz Türüç’ün sağ kanattan kullandığı korner atışında Kana Bıyık kafayı vurdu top, auta çıktı.
Dakika 74: Boutaib’in soldan ortasında Adem’den önce kaleci Lugn çıktı ve topu kontrol etti.
Dakika 77: Atila Turan’ın ortasında Umut kafayla indirdi Nikola Stojiljkovic’ten önce Khalid Boutaib araya girip, tehlikeyi savuşturdu.
Dakika 80: Deniz Türüç’ün pasında Espinoza, sağ çapraz ceza sahası dışından kaleyi denedi, kaleci Ertaç topu kontrol etti.
Dakika 82: Kana Bıyık’ın sağdan ortasında Bia’dan önce kaleci Ertaç Özbir çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
Dakika 83: Espinoza’nın Khalid Boutaib’e yaptığı hareket sonrası sahada gerginlik yaşandı.
Dakika 84: Deniz Türüç, kaleci Ertaç Özbir’in önde olduğunu gördü ve uzaktan kaleyi denedi. Top, auta çıktı.
Dakika 87: Atila Turan’ın soldan ortasında Umut Bulut ile birlikte yükselen kaleci Ertaç Özbir topu kontrol etti.
Dakika 90: Dening’in sağdan ortasında Aytaç Kara kafayı vurdu kaleci Lung topu kontrol etti.
Karşılaşmanın sonuna oynanamamış süre olarak 5 dakika ilave edildi.
Dakika 90+1: Khalid Boutaib’in soldan ortasında ceza yayı üzerinde Aytaç Kara voleyi vurdu kaleci Lung üzerine gelen topu kontrol etmekte zorlanmadı.
Dakika 90+4: Kana Bıyık’ın sağdan ortasında Umut Bulut’tan önce Mina dokundu top kornere çıktı.
Dakika90+5: Kayserispor, sol kanatta ceza sahası çizgisinin bir adım önünde serbest vuruş kazandı. Bia’nın kullandığı serbest vuruşta top auta çıktı.
Mücadele 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi – malatyahaber.com
FOTO: AA- iha
iyi oynadığı oynadığımız maçlarda puan alamamıştık.varsın Kötü oynadığımız bir maçtada puan alalım.bu üç puan çok şık oldu.Yalnız Eren Tozlu neden oynamıyor açıkçası merak edyorum.belkide sakatlıkdan sonra kendisini toparlayamamıştır.Çün oynadığı maçlarda hakkını çok fazlası ile vermişti.Defans ve orta saha ile birlikte hızlı bir golcü alınıra on numara olur.
Ben demiştim Erol hoca iyi bir hoca diye.
Groston ve groston gibiler lütfen dışarı
Sezon başından beri takımı ,Erol hocayı eleştirenler ,sadece ağızları olduğu için konuşuyorlar.Bugünde gene saçmalamışlar.
ilk yarıyı güzel noktada bitirdik tebrikler Malatyamız Erol hocanın istediği oyuncular alınırsa takımın daha da iyi olacağından eminim artık top yönetimde onlar da transfer konusunda hünerlerini göstersinler
Geçen seneden ertaç sadık azu murat pareira rahman gibi takımı kabullenen ve sırtlayan oyunculara tşk ediyorum.1 yedek kaleci 1 stoper 1solbek 1pasör 1golcü aynı zamanda kanat oynayabilen aldıkmı kimse tutamaz
BU 3 PUAN AYNEN GEÇEN HAFTAKİ G.SARAY MAÇINDA ALINAN GALİBİYET GİBİ SÜREKLİ TAKIMI HOCAYI VE ADİL BAŞKANI ACIMASIZCA ELEŞTİREN HATTA İŞİ HAKARETE KADAR GÖTÜREN İÇİMİZDEKİ MALATYA DÜŞMANLARINA GİTSİN!
Ağzına sağlık.
Helal
🙂 Adem büyük hakkında ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir futbolcu bu kadar kalitesiz olabilir. Takım eksik oynuyor. Malatyaspor sayısı az olan kaliteli oyuncuları sayesinde şansının da yardımıyla erol buluta rağmen maç kazanmıştır. Nasıl bir teknik anlayış adem büyüğü oyuna sokup butaibi sol savunmaya alır. Eren gibi bir oyuncu varken ademin ne işi var bu takımda. Takımda gol atma olasılığı olan TEK adamı sol beke çekiyor. Hal böyle olunca takımı seyretmek eziyet oluyor.
SEYRETME O ZAMAN ARKADAŞ SENİN LÜZUMUN YOK! HATTA HİÇ ZAHMET EDİPDE YAZMA MİLLETİN MORALİNİ BOZMA! ÇÜNKÜ BOŞ KONUŞUYORSUN VE FUTBOLDAN DA ZERRE KADAR ANLAMIYORSUN…
Biraz futboldan anlasan bugünkü maçtan rahatsız olursun. 45 dakika perişan oduk. Sen rahatsız oldun diye bana cevap yazıyorsun da ben niye takımı eleştiremiyorum. Paramla maç seyrediyorum. Sana mı soracam.
Demek oynanan futboldan rahatsız oldun Öylemi?birazcık futboldan anlıyorsan,bu maç Malatyaspor için hayati bir maç olduğunu,puan almak için nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadığı bir maç olduğunu anlaman gerekiyordu.,sen Malatyaspor taraftarı değilsin.
Ya arkadas sen ve senin zihniyetin bu takimdan uzak durun uzak durun ya
Takım deplasmanda nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı, Kayseri gibi takıma deplasmanda 90 dk hücum oynayamazsin. İyi oynayana 3 puan vermiyorlar
Grosman,Sana tavsiyem Malatyaspor maçlarını seyretme!varsın senin gibi bir seyircide eksik olsun. Hemde rahatsız olmazsın tamammı?
Çok iyi mücadele ettiniz şanlı malatya sporum ilk sezonu beklediğimizden iyi bitirdik inşallah ikinci yarıya orta saha forvet ve yalçın ayhanın yerine iyi takviye yaparsak daha iyi olacağız
Evkur Yeni,malatyaspor ilk devrenin son maçlarında bir açıldı pir açıldı.Güçlü takımları bir bir geçiyor.Helal olsun Erol hoca ve futbolculara,demek ki istenirse oluyormuş.Önümüz açık ikinci devreye bir kaç takviyeyle başlarsa çok daha iyi neticeler alacaktır.Teşekkürler Yeni Malatyaspor.
Öncelikle sahada inanılmaz mücadele ededen futbolcuları ve özellikle formunun zirvesinde olan Kaleci Ertaç ve teknik direktörü tebrik ederim… bir parantezde sayın başkana açayım. İnanılmaz eleştirilere kulağını tıkıyarak Malatyaspor’un bütçesini bozmadı sağlam ve emin adımlarla basamak basamak yukarılara tırmanıyor bu daha başlangıç devre arası takviyelerle ikinci yarı ve seneye güçlü bir kadroyla bu ligin tozunu attıracağından Emin’im..Malatya’yı izlemeye devam..
Tek kelime mükemmel tebrikler kaplan ayrıca bu formayla ilk galibiyet emeği geçen herkese teşekkürler
Erol hocanin istediği oyuncular alınmalı ikinci yarı hersey daha guzel olacak
Eleştiriler mutlaka olacaktır arkadaşlar o nedenle bunları bırakalım BAŞARInın tadını çıkaralım
Bravo çocuklar hep böyle devam inşaallah. İkinci yarıya bitirici vuruşlarda etkili bir forvet takviyesi şart. Başkanımıza ve hocamıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En büyük Malatya!
İzlenmeye deger mac oldu malatyami mactada yanliz koymadim tebrikler malatyam
Çok merak ediyorum haricden gazel okuyan fotbol porofösörleri ligin iyi takımlarından g.s ve kayserili yenen bir talim ve hoca hakinda ne üretecekler acaba
İzlenmeye deger mac oldu
Teprikler malatyam
Hiç tahmin etmediğim puanla kapattık, ilk yarıyı. Çok iyi ve çok şans.
Malatyalı arkadaş beğenmediğin o murat sayesinde burdayiz
tebrikler MALATYAM..bu gurur sizlerin..takımımızı,yönetimi ve hocayı kötüleyenler utansın…ama ne olursa olsun gerçek taraftarlar bu takımın arkasında ve yanında olacaktır…..
Başta Erol Hocayı sonra öğrencilerini tebrik ederim.hocanın geldiği hafta ifade etmiştim Erol Hoca Malatya için büyük bir kazanç diye.Egoları sadece başarılı olmak ve elinden geleni yapıyor yenildiği maçlarda bile takımı ezdirmiyor,aynı zamanda Malatyada Erol Hoca için büyük bir kazanç olacaktır Erol Hoca önünü açmak istiyorsa malatya da kendisini kanıtlamalı . Galibiyetten dolayı emeği geçen herkese tşk eder başarılarının devamını dilerim PTT Liğinde Adana takımlarının aldığı galibiyet nedeni ile onlarada başarılar diliyorum.
Teknik ekip futbolcuları ve özellikle Başkanımızı tabrik ediyorum
İlk anlaşma yapıldığı gün yazmıştım. Bu Erol Bulut tercihi doğru tercih diye. Tebrik ediyorum takımı ve kendimi
HELAL OLSUN SİZLERE AYAKLARINIZA SAĞLIK MALATYA YA BU SEVİNCİ YAŞATTIĞINIZ İÇİN SERİYE DEVAM İNŞALLAH ARA TRASFERLER DE OLURSA MALATYA TUTULMAZ BİR TAKIM OLACAK EKİBİ KUTLUYORUM
Tek kelime ile mükemmel bir galibiyet.Hepinize özellikle büyük hoca Erol bulut’a teşekkürler.
Malatya erciyese tırmandı. Tebrikler. ..
Hadi kaplanlar
Şu murat yıldırım’ı sahada gördükçe deli oluyorum. güç kuvvet yok, teknik yok, zeka yok. ancak koşuyor başka hiçbirşey yok
Kayseri’den 3 puan alan takım var.Ama bazıları Hale’n bahane arayışında olan var.Murat yıldırım yüzünden bugün golmü? Yedik.Bu yorum nereden çıktı.Ne alaka.