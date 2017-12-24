EYMS’den İlk Yarıya Kayseri Zaferiyle Nokta:0-1

Ligin 16.haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1 yenerek, Kayserispor deplasmanına moralli giden Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında yenilgi yüzü görmeyen Kayserispor’u 1-0 yenerek, hem rakibine sahasında ilk mağlubiyetini tattırdı hem de devre arasına önemli bir 3 puanla girdi. Evkur Yeni Malatyaspor’un golünü 45. dakikada Faslı oyuncusu Khalid Boutaib kaydetti. Boutaib’in kaydettiği golde asisti Fransız sağ bek Michael Pereira yaptı. Boutaib bu sezon 9’uncu golünü kaydetti.

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular, galibiyeti, 12 otobüsle gittikleri Kayserispor deplasmanında kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarla kutladı.

STAT: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı

HAKEMLER: Ümit Öztürk (Denizli Bölgesi-Süper Lig Hakemi), Asım Yusuf Öz (Ankara Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Osman Gökhan Bilir (Denizli Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), 4.hakem Arda Kardeşler (Bursa Bölgesi-Süper Lig Hakemi)

KAYSERİSPOR: 33.Silviu Lung, 2.Tiago Jorge Oliveira Lopes (Dk.46- 63.Bia Mujangi), 6.Şamil Çinaz (Dk.68-19. Nikola Stojiljkovic), 9.Umut Bulut,10.Deniz Türüç, 20.Ryan İsaac Mendes, 22.Cristian-İonut Sapunaru, 25.Stephane Badji, 50.Oleksandr Kucher(Dk.80- 5.Gonzalo Alejandro Espinoza Toledo), 76.Jean Armel Kana Bıyık, 89.Atila Turan

YEDEKLER: 1.Muammer Zülfikar Yıldırım, 4.Levent Gülen, 5.Gonzalo Alejandro Espinoza Toledo, 8.Dejan Meleg, 17.Berkant Şahin Kök, 19.Nikola Stojiljkovic, 28.Erdal Öztürk, 63.Bia Mujangi

TEKNİK SORUMLU: Mariusi Ninel Şumudica

EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 7.Michael Pereira(Dk.79- 88.Fernando Emanuel Dening), 8.Murat Yıldırım (Dk.71-77.Rahman Buğra Çağıran), 9.Khalid Boutaib, 14.Okechukwu Godson Azubuike, 16.Sadık Çiftpınar, 17.Turgut Doğan Şahin (Dk.57-21.Adem Büyük), 22.Aly Cissokho, 27.İssam Chebake, 35.Aytaç Kara, 37.Arturo Rafeal Mina Meza

YEDEKLER: 30.Fabien Ceddy Farnolle, 10.Nacer Barazite, 11.Eren Tozlu, 18.Muenfuh Seth Sincere, 20.Ferhat Canlı, 21.Adem Büyük, 28.Murat Akça, 33.Mustafa Batuhan Altıntaş, 77.Rahman Buğra Çağıran, 88.Fernando Emanuel Dening

TEKNİK SORUMLU: Erol Bulut

GOL: Dk.45 Khalid Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Şamil Çinaz, Gonzalo Alejandro Espinoza Toledo (Kayserispor), İssam Chebake, Arturo Rafeal Mina Meza, Aytaç Kara, Khalid Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor).

Evkur Yeni Malatyaspor sarı siyahlı forma, Kayserispor ise sarı kırmızı çubuklu formayla sahaya çıktı.

Her karşılaşmada saçının bir bölümünü farklı renge boyayan Michael Pereira, Kayserispor karşılaşması öncesi saçını sarı kırmızıya boyattı.

İki takım oyuncuları el ele taraftarların isteği üzerine tribünlere giderek, kendilerini izlemeye gelen seyircileri alkışladı.

Dakika 5: Evkur Yeni Malatyaspor’da kazanılan serbest vuruşu Aytaç Kara orta şeklinde kullandı Sadık’tan önce defans araya girdi.

Dakika 10: Atila’nın soldan ortasında Umut’tan önce Mina iyi yükseldi ve kafayı vurdu.

Dakika 11: Evkur Yeni Malatyaspor’un ani gelişen atağında ceza sahası ön çizgisi üzerinde Khalid Boutaib, ceza sahası sağ çaprazda Murat Yıldırım’a pasını aktardı. Murat Yıldırım’ın sert şutunda kaleci Lung güçlükle topu kornere çeldi.

Dakka 12: Aytaç Kara’nın soldan kullandığı korner atışında Kayserispor ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde top Arturo Mina’nın önünde kaldı. Mina’nın sert şutunda top üstten auta çıktı.

Dakika 20: Atila, sağ kanattan getirdiği topu Deniz ile buluşturdu. Deniz’in ortasında Umut Bulut iyi yükseldi kafayı vurdu, kaleci Ertaç gol izin vermedi.

Dakika 22:Arturo Mina’nın hatasında Deniz Türüç soldan ceza sahasına girdi ve çaprazdan sert bir şut çıkarttı. Kaleci Ertaç, direk dibinde iki hamlede topu kontrol ederek, gole izin vermedi.

Dakika 23: Umut Bulut, Sadık Çiftpınar ile girdiği ikili pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.

Dakika 28: Şamil’in ceza sahasına ortasında Deniz içeri çevirdi. Umut Bulut’tan önce Mina araya girerek, topu kornere gönderdi. Denizin kullandığı korner atışında kafalardan seken topa Şamil vurdu top, üstten auta çıktı.

Dakika 29: Badji’nin ortasında top Umut Bulut’un üzerinden geçti. Chebake arka direkte topu uzaklaştırdı.

Dakika 31: Pereira’nın sağdan ortasında Khalid Boutaib’den önce defans araya girerek, tehlikeyi savuşturdu.

Dakika 36: Atila sol çapraz ceza sahası dışından şutunu çekti ancak Deniz Türüç’e pas oldu. Deniz, ceza sahası yayı üzerinden sert vurdu top, farklı şekilde üstten auta çıktı.

Dakika 37: Atila’nın soldan ortasında Tiago Jorge Oliveira Lopes’den önce Aly Cissokho kafayı vurdu ve tehlikeyi önledi.

Dakika 40: Kayserispor’da kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı. Denizin direkt kaleye vurduğu topu, kaleci Ertaç direk dibinde kontrol etti.

Dakika 43: Kayserispor sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Deniz Türüç’ün kullandığı serbest vuruşta defans topu karşıladı.

Dakika 44: Kana Bıyık’ın sağdan ortasında kaleci Ertaç, Umut Bulut’tan önce çıktı ve topu kontrol etti.

Dakika 45: Azubuike’nin sağa pasında Pereira bekledi ve ortaladı, Khalid Boutaib iyi yükseldi ve kafayı vurdu top ağlara gitti: 0-1.

İlk yarı 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Dakika 49: Şamil’in hatasında Turgut Doğan topu kaptı ve Evkur Yeni Malatyaspor 5 oyuncuyla atağa çıktı ancak Turgut Doğan ile Aytaç arasındaki anlaşmazlık tehlikenin büyümeden sonlanmasına neden oldu.

Dakika 52: Atila’nın ortasında Umut Bulut istediği gibi topa dokunamadı, arka direkte Cissokho dokundu top kornere çıktı.

Dakika 53: Atila’nın soldan ortasında Bia altı pas içerisinde vurdu kaleci Ertaç ayaklarıyla topu çıkararak, gole izin vermedi.

Dakika 55: Deniz Türüç’ün sağdan gönderdiği topu ceza sahası içerisinde Bia kontrol edip, Şamil’e çıkarttı. Şamil istediği gibi vuramadı.

Dakika 56: Cissokho sol kanattan yerden Boutaib’e pasını aktarmak istedi ancak defans araya girdi.

Dakika 61: Evkur Yeni Malatyaspor’da sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Aytaç Kara kullandı. Aytaç’ın orta şeklinde kullandığı serbest vuruşta Umut Bulut kafayı vurdu.

Dakika 62: Aytaç Kara’nın sağdan kullandığı korner atışında Pereira ön direkte topa istediği gibi dokunamadı.

Dakika 66: Şamil Çinaz ceza sahası dışından şansını denedi kaleci Ertaç Özbir topu kontrol etti.

Dakika 69: Deniz Türüç’ün sağ kanattan kullandığı korner atışında Kana Bıyık kafayı vurdu top, auta çıktı.

Dakika 74: Boutaib’in soldan ortasında Adem’den önce kaleci Lugn çıktı ve topu kontrol etti.

Dakika 77: Atila Turan’ın ortasında Umut kafayla indirdi Nikola Stojiljkovic’ten önce Khalid Boutaib araya girip, tehlikeyi savuşturdu.

Dakika 80: Deniz Türüç’ün pasında Espinoza, sağ çapraz ceza sahası dışından kaleyi denedi, kaleci Ertaç topu kontrol etti.

Dakika 82: Kana Bıyık’ın sağdan ortasında Bia’dan önce kaleci Ertaç Özbir çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

Dakika 83: Espinoza’nın Khalid Boutaib’e yaptığı hareket sonrası sahada gerginlik yaşandı.

Dakika 84: Deniz Türüç, kaleci Ertaç Özbir’in önde olduğunu gördü ve uzaktan kaleyi denedi. Top, auta çıktı.

Dakika 87: Atila Turan’ın soldan ortasında Umut Bulut ile birlikte yükselen kaleci Ertaç Özbir topu kontrol etti.

Dakika 90: Dening’in sağdan ortasında Aytaç Kara kafayı vurdu kaleci Lung topu kontrol etti.

Karşılaşmanın sonuna oynanamamış süre olarak 5 dakika ilave edildi.

Dakika 90+1: Khalid Boutaib’in soldan ortasında ceza yayı üzerinde Aytaç Kara voleyi vurdu kaleci Lung üzerine gelen topu kontrol etmekte zorlanmadı.

Dakika 90+4: Kana Bıyık’ın sağdan ortasında Umut Bulut’tan önce Mina dokundu top kornere çıktı.

Dakika90+5: Kayserispor, sol kanatta ceza sahası çizgisinin bir adım önünde serbest vuruş kazandı. Bia’nın kullandığı serbest vuruşta top auta çıktı.

Mücadele 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi – malatyahaber.com

FOTO: AA- iha