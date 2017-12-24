Final

Final

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Malatya Haber -

Kayseri’ye Bir Yenilgi de Voleybolda

Kayseri’ye Bir Yenilgi de Voleybolda
  • 24.12.2017
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Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup’ta, Malatya Büyükşehir Belediyespor, Kayseri Sahabiyespor’u 3-1 yendi.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Ethem Bozyiğit, Erhan Horasan yönetti.

Karşılaşmanın ilk seti, 25-22 konuk ekip Kayseri Sahabiyespor üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci seti 25-22’lik skorla üçüncü seti 25-15’lik skorla ve dördüncü seti de 25-21’lik skorla alan Malatya Büyükşehir Belediyespor karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Büyükşehir Belediyespor’un antrenörü Ahmet Bilal Eroğlu, ligde mücadele ederek galip gelmeye çalıştıkları belirtti.

Eroğlu, devre arasını iyi değerlendirerek, ikinci yarıya başarılı bir şekilde başlamak istediklerini bildirdi.

AA

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