Kayseri’ye Bir Yenilgi de Voleybolda
Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup’ta, Malatya Büyükşehir Belediyespor, Kayseri Sahabiyespor’u 3-1 yendi.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Ethem Bozyiğit, Erhan Horasan yönetti.
Karşılaşmanın ilk seti, 25-22 konuk ekip Kayseri Sahabiyespor üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci seti 25-22’lik skorla üçüncü seti 25-15’lik skorla ve dördüncü seti de 25-21’lik skorla alan Malatya Büyükşehir Belediyespor karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Büyükşehir Belediyespor’un antrenörü Ahmet Bilal Eroğlu, ligde mücadele ederek galip gelmeye çalıştıkları belirtti.
Eroğlu, devre arasını iyi değerlendirerek, ikinci yarıya başarılı bir şekilde başlamak istediklerini bildirdi.
AA
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