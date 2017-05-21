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Malatya Haber -

Kaza Kurbanı Aile Malatya’da Toprağa Verildi

Kaza Kurbanı Aile Malatya’da Toprağa Verildi
  • 21.05.2017
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Adıyaman’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne-baba ve kızları, memleketleri Malatya’da toprağa verildi.

Adıyaman’da Cumartesi akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Fikret Demirel idaresindeki 44 NP 990 plakalı araç A.Ç. idaresindeki 27 F 3532 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada Malatya’da sağlık personeli olduğu bildirilen sürücü Fikret Demirel (58), eşi Hafize Demirel (58) ve öğretmen olan kızları Tuğçe Pınar Demirel (29) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Feci kazada hayatını kaybedenler bugün Şehir Mezarlığında ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze namazına Malatya Valisi Mustafa Toprak, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz ve ölenlerin yakınları katıldı.

iha- Yeni Malatya Gazetesi

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