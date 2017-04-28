Kaza Kurbanı İtfaiyeci Toprağa Verildi

Evkur Yeni Malatyaspor’a destek pankartını asmak için itfaiye aracının merdiven kısmında çalışırken minibüsün çarpması sonucu yere düşerek hayatını kaybeden 41 yaşındaki itfaiye eri toprağa verildi.

Yeşiltepe Şehir Mezarlığı’nda cuma namazının ardından, hayatını kaybeden Muhammet Mustafa Gökgöz için cenaze namazı kılındı. Gökgöz, daha sonra Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Evli ve biri 5 yaşında diğeri de 3 aylık iki erkek çocuk babası olan Muhammet Mustafa Gökgöz’ün cenaze namazına, Gökgöz’ün yakınları, Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Büyükşehir İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Hanifi Acar, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gencay, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı ve mesai arkadaşları katıldı.

Cenazede büyük üzüntü yaşayan merhumun babası Ali Gökgöz, definden sonra başsağlığı dileklerini diğer oğlu Mustafa Kemal Gökgöz ile kabul etti.

Dün gece itfaiye aracının merdiven kısmında çalışırken, OSB’deki bir şirkete ait minibüsün çarpması sonucu yere düşen ve ağır yaralanan Muhammet Mustafa Gökgöz, kaldırıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Kazadan sonra minibüsün adı açıklanmayan sürücüsü gözaltına alınmıştı. Sürücüyle ilgili yasal işlemin sürdürüldüğü bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- AA