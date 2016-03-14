Kaza Kurbanı Öğrenci Toprağa Verildi

Trenin öğrenci servis minibüsüne çarpması sonucu ölen öğrencinin, HDP eş başkanının kızı olduğu bildirildi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yük treniyle öğrenci minibüsünün çarpışması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Seher Doğan otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazanın ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan talihsiz öğrencinin cenazesi buradaki otopsi işlemlerinin ardından Başpınar Mahallesi’nde toprağa verildi. Cenazede Doğan’ın ailesi sinir krizleri geçirirken gözyaşları sel oldu.

Yaşanan feci kazada olay yerinde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Seher Doğan’ın HDP Yeşilyurt İlçe Eşbaşkanı Aziz Doğan’ın kızı olduğu öğrenilirken, kazaya karışan minibüsün ise korsan servis olduğu ileri sürüldü.

Kazada tren altında kalan minibüsün herhangi bir odaya kayıtlı olmadığı iddia edilirken, kaza sonrası jandarma tarafından da minibüse fazla yolcu alındığı içinde tutanak tutulduğu ileri sürüldü.

Kazada belinden yaralanan minibüs sürücüsünün, aynı serviste bulunan kızının da yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SERVİS BELGESİ YOKMUŞ

Söz konusu minibüs sürücüsünün esnaf sicil kaydı bulunduğu, vergi kaydı olduğu, ancak servisçilik yapabilmesine dair yetki belgesinin olmadığı öğrenildi.

TÜFENKCİ’NİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI..

Bu arada Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kaza dolayısıyla yayınladığı mesajda şöyle dedi:

“Malatya’da bugün yük treni ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu yaşanan kaza hepimizi üzmüştür. Benzer kazaların yine yaşanmaması için gerekenin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda bizzat ilgileneceğimin bilinmesini isterim.

Tren kazasında hayatını kaybeden öğrencimiz Seher Doğan’a Cenab-ı Hak’tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına sabır, metanet ve baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha