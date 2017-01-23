Kaza Yapınca Yakalandılar

Bir kavga olayına karıştıktan sonra üzerlerinde bulunan tabanca ile birlikte kaçarken bölgeyi ablukaya alan polis ekiplerinden kurtulmaya çalışan şüphelilerden birisi üzerine binmiş olduğu motosiklet, o esnada cadde seyir halindeki ekibin önünde kaza yapınca yakalandı.

Olay, Yavuz Selim Mahallesi TOKİ bölgesinde yaşandı. Bakkal dükkanında 1 kişinin dövülmesi ve tabanca ile tehdit edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri gönderildi. Kaçan iki kişide tabanca bulunduğu ve bölgedeki inşaatlara girdikleri şeklindeki ihbar üzerine polis ekipleri çevreyi ablukaya aldı.

Polis ekiplerinin arama çalışması sürerken, bir motosiklet yolda devrilerek kaza yaptı. O esnada cadde üzerinde seyir halindeki polis ekibi kaza yerine geldiğinde, motosiklet üzerindeki M.T. adlı şahsın aranan şüphelilerden birisinin eşgaline uyduğunu belirleyerek, üst aramasını yaptı. Polisler, M.T.’nin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca buldular. Daha sonra saldırıya uğrayan şahsa gösterilen M:T.’nin olaya karıştığı, silahla tehditte bulunduğu belirlendi ve gözaltına alındı.

Şüpheliyi kaçırırken kaza yapan motosiklet sürücüsü ambulans ile Malatya Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Polis ekipleri yine olaya karışan ikinci şüpheli olan E.C.Ç. adlı şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırıya uğrayan ve başından darp edilen A.S. ise 112 acil servis ambulansı ile Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTO: Olayın meydana geldiği bölge (okuyucu fotoğrafı)

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com