Kaza Yaptığı Otoda Sıkıştı
Otomobilin yolunda çıkarak elektrik direğine çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.
Kaza 1. Organize sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki 44 BP 139 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
Kazada araç içerisinde sıkışan Mehmet A., Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak 112 acil servis ambulansına teslim edildi ve hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."