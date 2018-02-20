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Malatya Haber -

Kaza Yaptığı Otoda Sıkıştı

Kaza Yaptığı Otoda Sıkıştı
  • 20.02.2018
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Otomobilin yolunda çıkarak elektrik direğine çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Kaza  1. Organize sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki 44 BP 139 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Kazada araç içerisinde sıkışan Mehmet A., Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak 112 acil servis ambulansına teslim edildi ve hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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