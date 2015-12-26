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Malatya Haber -

Kaza Yerindeki Parçalar Yakalattı

Kaza Yerindeki Parçalar Yakalattı
  • 26.12.2015
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Yeşilyurt İlçesi’ne bağlı Cumhuriyet Örnekköy yakınlarında, kamyonet ile bir kişiye çarpıp ölümüne sebeb olan ve kaza sonrası kaçan kişi yakalandı. 
 
9 Ağustos günü meydana gelen kazada 70 yaşındaki Ş.T. yürüdüğü sırada bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Çarpan sürücünün kaçması sonrasında kazayla ilgili olarak Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından detaylı bir çalışma yapıldı. Olay yerinde bulunan ve çarpan araca ait olduğu anlaşılan parçalardan aracın bir kamyonet olduğu belirlendi. Kamyonetin markasınında tesbit edilmesinden sonra Mobese kamerasının kayıtları incelendi. Yapılan çalışmalar sonrasında kazaya karışıp kaçan kamyonet ve sürücüsü tespit edildi. Gözaltına alının şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu. 

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