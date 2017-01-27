Kazada 2’si Çocuk 6 Yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde Malatya plakalı otonun devrilmesi meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında Gürün ilçesi Çardak Mevkii’nde meydana geldi. Akın Karapınar idaresindeki (36) 44 KE 261 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kaza sürücü Karapınar ile birlikte Aziz (65), Ayfer (31), Volkan (10), Mustafa (18) ve Zeynep (13) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılarda durumu ağır olan sürücü Karapınar ilk müdahalesinin ardından Sivas’a sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas, iha