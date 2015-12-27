Kazada Ağır Yaralandı

Malatya’da, motosikletin çarptığı şahıs ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Halep Caddesi Bakırcılar Pazarı girişinde meydana geldi. Fuat T.’nin (26) yönetimindeki 44 NY 548 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Bal (53) isimli şahsa, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarptı. Kaza yerine gelen 112 ambulansıyla devlet hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Boyacılık yaptığı belirtilen Mustafa Bal’ın kafasından darbe aldığı ve yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Bu arada, polis tarafından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Fuat T., şahsın aniden önüne çıktığını ileri sürerek, süratli olmadığını iddia etti. Polis, kazayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.

Adıyaman’daki Kaza

Adıyaman-Malatya karayolunun Doğanlı köyü Çınar Çeşmesi mevkiinde aynı yerde iki kaza meydana gelirken, toplam 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman’a gitmekte olan Bayram T. yönetimindeki 43 KP 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki trafik levhasına çarpıp, daha sonra yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Meydana gelen kazada; Bayram T. ve otomobilde bulunan Murat Ç. ile Huzeyfe Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, aynı yerde sürücüsü belirlenemeyen 44 NP 041 plakalı bir araç da dereye uçtu.

Fotoğraf : İkinci fotoğraf Adıyaman’da kaza yapan Malatya plakalı araç