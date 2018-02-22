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Malatya Haber -

Kazada Bacağı Kopan Sürücü Kurtarılamadı

Kazada Bacağı Kopan Sürücü Kurtarılamadı
  • 23.02.2018
  • 17

Karayolu kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin kazada bacağı kopan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücüsü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza, önceki gün Malatya-Elazığ Karayolu 10. kilometre Akoğuz Kışlası Nizamiyesine yakın mevkide meydana gelmişti. Eskimalatya Yatılı Bölge Okulu Müdür Yardımcısı 43 yaşındaki Süleyman Dinçer yönetimindeki 44 DS 527 plakalı otomobil, havanın yağmurlu olması nedeniyle sürücünün denetiminden çıkarak, bariyerlere çarpmıştı.

Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye tarafından otomobilden çıkarılıp ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne gönderilirken, çarpmanın etkisiyle otomobil ile bariyerlere sıkışarak kopan bacağı da daha sonra hastaneye götürülmüştü.

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavisi yoğun bakımda sürdürülen Süleyman Dinçer’in gece yarısından sonra yaşamını yitirdiği bildirildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. Selahattin demir dedi ki:
    24 Şubat 2018, 22:24

    Süleyman dinçer hoca mi tam 25 yıldır tanıyordum onun gibi değerli onun gibi değerlerine sahip çıkan insan görmedim adam gibi adamdı Allah rahmetini esirgemesin mekanı cennet yeri peygamber efendimizin yanı olsun inşallah yakınlarına Allah tan sabır diliyorum

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  2. Nesrin Samsa dedi ki:
    24 Şubat 2018, 15:47

    Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun. Canım öğretmenim.

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  3. Fatma dinçer dedi ki:
    24 Şubat 2018, 15:11

    Amcamın oğlu…Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah rabbim sabır versin bizlere

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  4. Cemal karaman dedi ki:
    24 Şubat 2018, 00:37

    C-Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaallah. Ailesine bol sabir eylesin hepimizi yaradan mevlamız.

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  5. Şefik Tay dedi ki:
    23 Şubat 2018, 21:06

    ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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  6. polat dedi ki:
    23 Şubat 2018, 16:16

    Rabbim rahmet etsin, yakınlarına sabrı cemil ihsan etsin.

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  7. Macit44 dedi ki:
    23 Şubat 2018, 15:50

    Allah Rahmet Eylesin, Mekanı Cennet Olsun. İnşallah. …

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  8. Ramazan dedi ki:
    23 Şubat 2018, 15:40

    Bir toplantıda tanışmıştım oradaki medeni cesaretini gerçekleri konuşmasına hayran kalmıştım çok üzgünüm yapılacak bir şey yok Allah’tan rahmet diliyorum Ailesine sabırlar diliyorum sözün bittiği yerdeyiz

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  9. emrah dedi ki:
    23 Şubat 2018, 15:03

    Allah mekanını cennet etsin hocam Allah ailesine sabırlar versin değerli bir abimizi kaybettik

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  10. Malatyalı Rojda dedi ki:
    23 Şubat 2018, 14:16

    Aslen Adıyamanlı fakat yüreği Malatyalı değerli hocamız Allah sana rahmet eylesin, mekanın cennet olsun.Arkanda birçok öğrencini bıraktın seni güzellikle anacak.Lütfen ama lütfen yavaş gidelim trafik kurallarına uyalım arkadaşlar

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  11. Ramazan dogan dedi ki:
    23 Şubat 2018, 13:08

    Kale bent ortaokulu müdürü değerli hocam Allah rahmet eylesin Ailene sabırlar versin Milli Eğitim camiasına sabırlar versin .

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  12. Malatyalı dedi ki:
    23 Şubat 2018, 10:49

    Çok üzüldüm çok egitimciligine evlatlarına eşine gençliğine, kalanlarina gani gani sabir diliyorum ruhu sad mekânı cennet olsun

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  13. Mustafa dedi ki:
    23 Şubat 2018, 10:26

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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  14. yavuz görgün dedi ki:
    23 Şubat 2018, 09:23

    Kale ilçesi Bent Ortaokulunda müdür olarak görev yapan çok kıymetli bir arkadaşımızdı Allah rahmet eylesin yazık oldu

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  15. Yılmaz dedi ki:
    23 Şubat 2018, 08:00

    Alah rahmet eylesin

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  16. Gazi dedi ki:
    23 Şubat 2018, 07:00

    Mekanı cennet olsun Rabbim AİLESİNE SABIRLAR versin

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  17. Baskilli44 dedi ki:
    23 Şubat 2018, 03:30

    Allah rahmet eylesin

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