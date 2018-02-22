Kazada Bacağı Kopan Sürücü Kurtarılamadı
Karayolu kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin kazada bacağı kopan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücüsü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kaza, önceki gün Malatya-Elazığ Karayolu 10. kilometre Akoğuz Kışlası Nizamiyesine yakın mevkide meydana gelmişti. Eskimalatya Yatılı Bölge Okulu Müdür Yardımcısı 43 yaşındaki Süleyman Dinçer yönetimindeki 44 DS 527 plakalı otomobil, havanın yağmurlu olması nedeniyle sürücünün denetiminden çıkarak, bariyerlere çarpmıştı.
Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye tarafından otomobilden çıkarılıp ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne gönderilirken, çarpmanın etkisiyle otomobil ile bariyerlere sıkışarak kopan bacağı da daha sonra hastaneye götürülmüştü.
Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavisi yoğun bakımda sürdürülen Süleyman Dinçer’in gece yarısından sonra yaşamını yitirdiği bildirildi.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Süleyman dinçer hoca mi tam 25 yıldır tanıyordum onun gibi değerli onun gibi değerlerine sahip çıkan insan görmedim adam gibi adamdı Allah rahmetini esirgemesin mekanı cennet yeri peygamber efendimizin yanı olsun inşallah yakınlarına Allah tan sabır diliyorum
Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun. Canım öğretmenim.
Amcamın oğlu…Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah rabbim sabır versin bizlere
C-Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaallah. Ailesine bol sabir eylesin hepimizi yaradan mevlamız.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Rabbim rahmet etsin, yakınlarına sabrı cemil ihsan etsin.
Allah Rahmet Eylesin, Mekanı Cennet Olsun. İnşallah. …
Bir toplantıda tanışmıştım oradaki medeni cesaretini gerçekleri konuşmasına hayran kalmıştım çok üzgünüm yapılacak bir şey yok Allah’tan rahmet diliyorum Ailesine sabırlar diliyorum sözün bittiği yerdeyiz
Allah mekanını cennet etsin hocam Allah ailesine sabırlar versin değerli bir abimizi kaybettik
Aslen Adıyamanlı fakat yüreği Malatyalı değerli hocamız Allah sana rahmet eylesin, mekanın cennet olsun.Arkanda birçok öğrencini bıraktın seni güzellikle anacak.Lütfen ama lütfen yavaş gidelim trafik kurallarına uyalım arkadaşlar
Kale bent ortaokulu müdürü değerli hocam Allah rahmet eylesin Ailene sabırlar versin Milli Eğitim camiasına sabırlar versin .
Çok üzüldüm çok egitimciligine evlatlarına eşine gençliğine, kalanlarina gani gani sabir diliyorum ruhu sad mekânı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Kale ilçesi Bent Ortaokulunda müdür olarak görev yapan çok kıymetli bir arkadaşımızdı Allah rahmet eylesin yazık oldu
Alah rahmet eylesin
Mekanı cennet olsun Rabbim AİLESİNE SABIRLAR versin
Allah rahmet eylesin