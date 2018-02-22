Kazada Bacağı Kopan Sürücü Kurtarılamadı

Karayolu kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin kazada bacağı kopan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücüsü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza, önceki gün Malatya-Elazığ Karayolu 10. kilometre Akoğuz Kışlası Nizamiyesine yakın mevkide meydana gelmişti. Eskimalatya Yatılı Bölge Okulu Müdür Yardımcısı 43 yaşındaki Süleyman Dinçer yönetimindeki 44 DS 527 plakalı otomobil, havanın yağmurlu olması nedeniyle sürücünün denetiminden çıkarak, bariyerlere çarpmıştı.

Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye tarafından otomobilden çıkarılıp ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne gönderilirken, çarpmanın etkisiyle otomobil ile bariyerlere sıkışarak kopan bacağı da daha sonra hastaneye götürülmüştü.

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavisi yoğun bakımda sürdürülen Süleyman Dinçer’in gece yarısından sonra yaşamını yitirdiği bildirildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com