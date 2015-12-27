Kazada İki Kişi Yaralandı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Adıyaman-Malatya yol ayırımında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bekir Söylemez yönetimindeki 44 DT 085 plakalı ticari araç, Malatya yönünden Çelikhan istikametine giderken karşı yönden gelen Süleyman Çağlar yönetimindeki 21 AG 085 hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışan araçlardan biri yoldan çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada Kadir Söylemez ve Yüksel Söylemez yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çelikhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.