Kazada Ölen 2 Genç Malatya’da Toprağa Verildi
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Malatyalı 2 gencin cenazesi Malatya’da toprağa verildi.
Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi Pamukkale yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 Malatyalı gencin bulunduğu 22 yaşındaki Ali Tatar idaresindeki 20 AAB 020 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Kemal S. idaresindeki 71 AH 422 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri arka koltukta oturan ve sıkışan 24 yaşındaki Onur Araç’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Aracın LPG’li olması üzerine itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı Aykut Şahin ve otomobil sürücüsü Ali Tatar’ı hastaneye sevk etti.
Otomobilin arka koltuğunda sıkışan ve olay yerinde hayatını kaybeden Onur Araç, itfaiye ekipleri tarafından araç kapısı kesilerek çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ali Tatar da kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren Malatya doğumlu Onur Araç ve Ali Tatar’ın cenazeleri Malatya’ya getirildi ve Cumartesi günü Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Gündüzbeyli olduğu bildirilen Aykut Şahin’in tedavisi ise sürüyor.
Ölen gençlerden Araç’ın ailesinin Hacı Abdi Mahallesi Yıldırım Sokak’ta, Tatar’ın ailesinin ise Cemal Gürsel Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde oturdukları öğrenildi.
Denizli, iha- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Lisede onur kardeşimizle aynı sınıftaydık çok iyiydi allah rahmet etsin mekanı cennet olsun . Temiz insandı kimseye zararı olmazdı .. çok üzüldüm . Allah ailesine sabır versin 😞
Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm genç yaşta kaybettik.
3. fotoğrafı göstermek zorundamısınız? cansız yatan genci. Sizin evladınız olsa ne düşünürdünüz????
allah rahmet etsin allah ailesine sabır versin demir ailesi
Denizli’de yaşayan bir Malatyalı olarak Denizli trafiğinda kaza yapmamak büyük ustalık ister, çok kötü bir trafiği var, işin ilginç yanı ise hiçbir önlem alınmaz, bir yıldır Denizli’de yaşıyorum daha bir tane trafik polisine denk gelmedim, neredeyse günde en az 2 tane ölümcül kaza oluyor. Allah esirgesin.
ALLAH RAHMET ETSIN
ACILI AILESINE SABIRLAR VERSIN
COK ÜZÜCÜ