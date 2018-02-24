Kazada Ölen 2 Genç Malatya’da Toprağa Verildi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Malatyalı 2 gencin cenazesi Malatya’da toprağa verildi.

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi Pamukkale yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 Malatyalı gencin bulunduğu 22 yaşındaki Ali Tatar idaresindeki 20 AAB 020 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Kemal S. idaresindeki 71 AH 422 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri arka koltukta oturan ve sıkışan 24 yaşındaki Onur Araç’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Aracın LPG’li olması üzerine itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı Aykut Şahin ve otomobil sürücüsü Ali Tatar’ı hastaneye sevk etti.

Otomobilin arka koltuğunda sıkışan ve olay yerinde hayatını kaybeden Onur Araç, itfaiye ekipleri tarafından araç kapısı kesilerek çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ali Tatar da kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Malatya doğumlu Onur Araç ve Ali Tatar’ın cenazeleri Malatya’ya getirildi ve Cumartesi günü Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Gündüzbeyli olduğu bildirilen Aykut Şahin’in tedavisi ise sürüyor.

Ölen gençlerden Araç’ın ailesinin Hacı Abdi Mahallesi Yıldırım Sokak’ta, Tatar’ın ailesinin ise Cemal Gürsel Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde oturdukları öğrenildi.

Denizli, iha- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com