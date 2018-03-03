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Malatya Haber -

Kazada Ölenlerin Sayısı 3’e Yükseldi

Kazada Ölenlerin Sayısı 3’e Yükseldi
  • 03.03.2018
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Cuma gecesi iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 3’e yükseldi. 3 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Kaza gece saat 23.00 sıralarında Malatya- Sivas karoyulunun 25. kilometresi Arguvan yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Tali yoldan çıkarak ters istikametten kavşağa girmek isteyen 44 ER 802 plakalı Kartal otomobil ile Sivas yönünden Malatya yönüne gelmekte olan 44 DG 767 plakalı otomobilin çarpışması sonucu, ön kısmı kopan, motoru savrulan Kartal otoda bulunanlardan 80 yaşındaki Hatice Çolak ve 65 yaşındaki Halit Güler kaza yerinde ölmüşler, aynı araçtaki Mustafa Çolak ve Kaya Çolak ise ağır yaralanmışlardı. Diğer otoda bulunan Murat Kadıoğlu ve Mahmur Kaygusuz da yaralı olarak hastaneye kaldırılmışlardı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan yaralılardan 40 yaşındaki Mustafa Çolak’ın da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve ölü sayısının 3’e yükseldiği bildirildi. Kaza kurbanları Yazıhan’ın Yeni Mahallesi Mezarlığı’nda Cumartesi günü toprağa verildiler.

Yaralılarndan Kaya Çolak, Murat Kadıoğlu ve Mahmur Kaygusuz’un tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. Ekrem dedi ki:
    5 Mart 2018, 08:50

    Arkadaşlar Bilmeden yorum yapmayın Orası ters yön değil Karayollarının Yan yol vede tali yolları Ana yola Bağlantı hatası bi görün kaza yerini Saçma sapan bir Bağlantı.
    Hele Şu Dilekten Sivas yoluna girerken yada Sivas yolundan Dileğe girişi Yahu Akıl var bunu Hangi kafayla yapıyor Karayolları Bunun Mantığını Çözen varsa Bi anlatsın Allah aşkına

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  2. Erol dedi ki:
    4 Mart 2018, 19:52

    Ters yönlere girip ceza yemeyen kalmadı ama yinede giriyorlar.Cezalar caydırıcı değil.

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  3. Spartacus dedi ki:
    4 Mart 2018, 00:55

    Bu Tofaşlar bildiğin tekerlekli tabut binlerce kişiye mezar oldu

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  4. Abuzer dedi ki:
    3 Mart 2018, 21:25

    Yine bir ccc kazası yeter artık toplayın su şahin doganlari tam bir ölüm makinası bunlar kendi çabalarından vav geçmişler zaten birde karşı tarafın ve Aline giriyorlar

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  5. Hüseyin dedi ki:
    3 Mart 2018, 19:26

    Allah rahmet eylesin. Anladığım kadarıyla ters yöne girmekten kaynaklanan bir kaza. Özellikle Bostanbaşı’nda ters yöne girip evin yolunu kısaltanlar,bu kazayı dikkate alırlar. Evinizin yolu kısalmaz ömrünüz kısalır. Kendinizi, alenizi ve karşınızdakileri de düşünün.

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