Cuma gecesi iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 3’e yükseldi. 3 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Kaza gece saat 23.00 sıralarında Malatya- Sivas karoyulunun 25. kilometresi Arguvan yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Tali yoldan çıkarak ters istikametten kavşağa girmek isteyen 44 ER 802 plakalı Kartal otomobil ile Sivas yönünden Malatya yönüne gelmekte olan 44 DG 767 plakalı otomobilin çarpışması sonucu, ön kısmı kopan, motoru savrulan Kartal otoda bulunanlardan 80 yaşındaki Hatice Çolak ve 65 yaşındaki Halit Güler kaza yerinde ölmüşler, aynı araçtaki Mustafa Çolak ve Kaya Çolak ise ağır yaralanmışlardı. Diğer otoda bulunan Murat Kadıoğlu ve Mahmur Kaygusuz da yaralı olarak hastaneye kaldırılmışlardı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan yaralılardan 40 yaşındaki Mustafa Çolak’ın da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve ölü sayısının 3’e yükseldiği bildirildi. Kaza kurbanları Yazıhan’ın Yeni Mahallesi Mezarlığı’nda Cumartesi günü toprağa verildiler.

Yaralılarndan Kaya Çolak, Murat Kadıoğlu ve Mahmur Kaygusuz’un tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com