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Malatya Haber -

Kazadan Saniyeler Sonra..

Kazadan Saniyeler Sonra..
  • 27.12.2015
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Malatya- Gölbaşı karayolunun 85’inci kilometresinde, kamyonun çarptığı otoda bulunan 2’si ağır 5 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Yandaki fotoğraflar kazadan saniyeler sonra, yoldan geçmekte olan Coşkun Kurt tarafından çekilerek, malatyahaber.com’a ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya yönünden Gölbaşı yönüne gitmekte olan Cuma Ede yönetimindeki 02 FH 558 plakalı kamyon, aşırı hız nedeniyle, bir lokantadan ana yola çıkış yapmakta olan Bayram Tufan yönetimindeki 58 TD 451 plakalı otoya çarptı. Kazada, otomobil iki takla atarken, yoldan çıkan kamyon da üç takla attı. Otonun şoförü Bayram Tufan (fotoğrafta araçta sıkışmış olan) ile yanında bulunan Ersan Topaloğlu ağır olmak üzere, kamyon sürücüsü Cuma Ede ile araçlarda bulunan İbrahim Ünlü ve Mustafa Serçeler  yaralandılar.

Yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

FOTOĞRAFLAR: Coşkun KURT

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