Kazalarda 1 Ölü, 28 Yaralı

Malatya’da meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaşamını yitirirken, 28 kişi de çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı.

ÖLÜMLÜ KAZA..

Edinilen bilgiye göre kaza, Darende-Kayseri bölünmüş yol çalışmasının sürdüğü 11. kilometrede meydana geldi. F.K. yönetimindeki 38 SS 178 plakalı kamyonun çarptığı Nihat Özlek (35), olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

DİĞER KAZALAR..

Koyunoğlu Mahallesinde 33 yaşındaki A.G.nin yönetiminde bulunan 44..457 plakalı aracın aynasıyla çarptığı 55 yaşındaki S.Ç. yaralandı.

İstiklal Mahallesi Evliyaoğlu Sokakta 39 yaşındaki M.K.nin yönetiminde bulunan 44..741 plakalı otonun çarptığı S.C.D. adlı çocuk yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya Çevreyolu üzerinde T.G. yönetiminde bulunan 23..371 plakalı motosiklet devrildi. Kazada 18 yaşından küçük olan sürücü ile motosiklette bulunan arkadaşı M.Y. yaralandılar.

İnönü Caddesinde 25 yaşındaki M.Ç. yönetiminde bulunan 44..441 plakalı aracın çarptığı 44..976 plakalı motosikletin 23 yaşındaki sürücüsü T.B.nin hafif yaralandığı bildirildi.

İnönü Caddesinde 50 yaşındaki A.K. yönetiminde bulunan 44..944 plakalı otonun çarptığı 63 yaşındaki M.K.nin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirlendi.

Çevreyolu Çöşnük Kavşağında 42 yaşındaki Y.K.nin yönetiminde bulunduğu 23..961 plakalı oto ile 35 yaşındaki M.E. yönetiminde bulunan 44..955 plakalı kamyon çarpıştı. 21.20 sıralarındaki kazada oto sürücüsünün yanı sıra bu araçta bulunan 41 yaşındaki G.K., 40 yaşındaki O.Ç. ve 42 yaşındaki E.B. yaralandılar.

Kömürtevzi kavşağında 36 yaşındaki H.T.nin park halindeki 44..558 plakalı otosuna çarpan bisiklet sürücücü E.T. yaralandı.

Zafer Mahallesi Sağlık Caddesinde 34 yaşındaki O.D. yönetiminde bulunan 34..1742 plakalı otonun çarptığı 57 yaşındaki M.Ç. adlı yaya kadının yaralandığı bildirildi.

Kaynarca Mahallesi Hatunsuyu Caddesinde 38 yaşındaki M.A.Ç. yönetiminde bulunan 44..123 plakalı oto ile 54 yaşındaki M.A.O. yönetiminde bulunan 44..691 plakalı oto çarpıştı. Kazada 691 plakalı otoda bulunan Ö.F.O. ile E.K. ve 123 plakalı otoda bulunan 64 yaşındaki A.Ç., 41 yaşındaki Ş.Ç. ve M.Ç. yaralandılar.

Arapgir Yukarı Çörenge Mahallesi Malatya Caddesinde, 44 yaşlarındaki N.G. yönetiminde bulunan 44..654 plakalı otoyla yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra araç takla attı. 20.30 sıralarındaki kazada 55 promil alkollü olduğu saptanan sürücü yaralandı.

Doğanşehir Baypet önünde 29 yaşındaki M.K. yönetiminde bulunan 44..434 plakalı oto ile M.K. ve M.S.nin bulunduğu motosiklete çarpınca, bu iki şahsın yaralandıkları bildirildi.

Arapgir- Keban karayolunda yönetimindeki 23..278 plakalı otonun şarampola devrilmesi sonucu 24 yaşındaki sürücü Ü.K. yaralandı.

Yeşilyurt Gözene köyünde 27 yaşındaki B.Ç. yönetiminde bulunan 44..222 plakalı araç ile önünde giden 33 yaşındaki O.O. yönetiminde bulunan 44..921 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktörde bulunan 48 yaşındaki N.Ç. ve 26 yaşındaki D.Ç. adlı bayanlar ile 13 yaşındaki S.Ç. adlı kızın yaralandığı bildirildi.

Doğanşehir Kurucaovada 39 yaşındaki Ş.B. yönetiminde bulunan 44..728 plakalı otobüs, yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki M.Ş.ye çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

Battalgazi yönünden Hatunsuyu yönüne gitmekte olan 52 yaşındaki H.K. yönetiminde bulunan 44..895 plakalı halk otobüsü, Y.Kemal Mahallesi mevkiinde bisikletleriyle aniden yola çıkan 8 yaşındaki A.G. ve 11 yaşındaki M.V.ye çarparak yaralanmalarına yol açtı.

Doğanşehir ilçesi Erkenek beldesi Reşadiye Rampasında 34 yaşındaki M.A.S. yönetiminde bulunan 06..5633 plakalı kamyon sürücünün dikkatsizliği sonucu devrildi. Yaralanan sürücü Beydağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.