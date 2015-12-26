Kazalarda 1 Ölü, 9 Yaralı



Malatya’da meydana gelen trafik kazalarında, bir kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre ölümlü kaza, Akçadağ ilçesi sınırlarında meydana geldi. Bekir Böyü’nün (56) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobilin devrilmesi sonucu, Antalya doğumlu olan sürücü Bekir Böyü isimli şahıs hayatını kaybederken, eşi Hanife Böyü ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi de yaralandı.



Yaralılar Beydağı Devlet ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



BAYAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI..

Adıyaman yönünden Malatya’ya gelmekte olan 33 yaşındaki M.A. adlı bayan yönetiminde bulunan 23..561 plakalı oto, Doğanşehir Savaklı mevkiinde, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampola yuvarlandı. Kazada sürücünün yanı sıra eşi 42 yaşındaki D.S.A. ile çocukları 15 yaşındaki R.A., 11 yaşındaki B.A. ve 7 yaşındaki A.A. yaralandılar.



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