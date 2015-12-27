Kazalarda 19 Yaralı
Malatya kent merkezi ile şehirlerarası yollarda meydana gelen trafik kazalarında 16 kişinin yaralandığı bildirildi.
Şehirgösteren mevkii YİMPAŞ önünde 39 yaşında F.K. yönetiminde bulunan 44..180 plakalı oto ile 41 yaşındaki H.A. yönetiminde 44..990 plakalı oto çarpıştı. İki sürücü ile H.A.7nın aracında bulunan 28 yaşındaki M.O. yaralandılar.
Sağlık Caddesinde sürücü belirlenemeyen 44..193 plakalı otonun çarptığı 58 yaşındaki İ.L. adlı kadın yaralandı. Yaralıyı hastaneye getirip bırakan ve ayrılan sürücü aranıyor.
Çevreyolunda 30 yaşındaki H.K. yönetiminde bulunan 23..1425 plakalı oto ile 53 yaşındaki T.K. yönetiminde bulunan 34..44 plakalı otolar çarpıştı. İki sürücü hafif yaralandı.
İnönü Caddesinde 40 yaşında A.G.nin yönetimindeki 44..579 plakalı motosikletle çarptığı 29 yaşındaki T.Ş. adlı bayanın yaralanmasına neden oldu.
Elazığdan Malatya yönüne gelmekte olan 33 yaşındaki T.G. adlı bayan sürücü yönetiminde bulunan 34..0318 plakalı otomobil ile aynı yönde gelen 28 yaşındaki M.E.Ö. yönetimindeki 46..7393 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile 46 plakalı araçta bulunan 61 yaşındaki O.Ö. yaralandı.
Malatyadan Adıyaman yönüne gitmekte olan 38 yaşında H.K. yönetimindeki 21..528 plakalı kamyonet, Sürgü Barajı civarında şarampola yuvarlandı ve sürücü yaralandı.
Malatyadan Elazığ yönüne gitmekte olan 40 yaşında B.D. yönetimindeki 44..266 plakalı minibüs, Turgut Özal Tıp Merkezi önünde yolun karşısına geçmek isteyen 49 yaşındaki H.S. adlı kadına çarparak ağır yaralanmasına yol açtı.
Malatyadan Adıyaman yönüne gitmekte olan 55 yaşındaki H.Ç. yönetiminde bulunan 31..238 plakalı kamyon Sürgü Barajı mevkiinde şarampola yuvarlanınca, sürücüsünün yaralandığı bildirildi.
Pütürge- Pazarcık köyü yolu Kalan mezrası civarında 46 yaşında A.V. yönetiminde bulunan 44..864 plakalı minibüs dikkatsizlik sonucu şarampola yuvarlandı, sürücü yaralandı.
Yeşilyurt Gözene Köyünden Malatya- Adıyaman yoluna gitmekte olan 22 yaşındaki B.P. yönetiminde bulunan 44..708 plakalı otomobil, aşırı hız sonucu kaya parçasına çarptı, sürücünün yaralandığı öğrenildi.
Kayseriden Malatya yönüne gelmekte olan 59 yaşındaki M.A. yönetiminde bulunan 06..9575 plakalı kamyon, Akçadağ Tataruşağı köyü civarında devrildi. Kazada sürücü ile kamyonda bulunan 21 yaşındaki E.Ş. yaralandılar.
Kuluşağı Köyünden Battalgazi yönüne gelmekte olan 33 yaşındaki A.B. yönetiminde bulunan 44..496 plakalı otomobil, 33 yaşındaki C.K. yönetimindeki pancar motoruyla çarpıştı, sürücüler yaralandı.
Malatyadan İnönü Üniversitesi yönüne gitmekte olan 35 yaşındaki V.T. yönetimindeki otoyu aynı yönde giden 38 yaşındaki F.Ö. yönetimindeki otonun sıkıştırdığı iddiasıyla çıkan tartışma sonucu, V.T.nin F.Ö.yü yumrukla yaraladığı öğrenildi.