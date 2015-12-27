Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Kazalarda 19 Yaralı

Kazalarda 19 Yaralı
  • 27.12.2015
  • 0

Malatya kent merkezi ile şehirlerarası yollarda meydana gelen trafik kazalarında 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şehirgösteren mevkii YİMPAŞ önünde 39 yaşında F.K. yönetiminde bulunan 44..180 plakalı oto ile 41 yaşındaki H.A. yönetiminde 44..990 plakalı oto çarpıştı. İki sürücü ile H.A.7nın aracında bulunan 28 yaşındaki M.O. yaralandılar.

Sağlık Caddesinde sürücü belirlenemeyen 44..193 plakalı otonun çarptığı 58 yaşındaki İ.L. adlı kadın yaralandı. Yaralıyı hastaneye getirip bırakan ve ayrılan sürücü aranıyor.

Çevreyolunda 30 yaşındaki H.K. yönetiminde bulunan 23..1425 plakalı oto ile 53 yaşındaki T.K. yönetiminde bulunan 34..44 plakalı otolar çarpıştı. İki sürücü hafif yaralandı.

İnönü Caddesinde 40 yaşında A.G.nin yönetimindeki 44..579 plakalı motosikletle çarptığı 29 yaşındaki T.Ş. adlı bayanın yaralanmasına neden oldu.

Elazığdan Malatya yönüne gelmekte olan 33 yaşındaki T.G. adlı bayan sürücü yönetiminde bulunan 34..0318 plakalı otomobil ile aynı yönde gelen 28 yaşındaki M.E.Ö. yönetimindeki 46..7393 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile 46 plakalı araçta bulunan 61 yaşındaki O.Ö. yaralandı.

Malatyadan Adıyaman yönüne gitmekte olan 38 yaşında H.K. yönetimindeki 21..528 plakalı kamyonet, Sürgü Barajı civarında şarampola yuvarlandı ve sürücü yaralandı.

Malatyadan Elazığ yönüne gitmekte olan 40 yaşında B.D. yönetimindeki 44..266 plakalı minibüs, Turgut Özal Tıp Merkezi önünde yolun karşısına geçmek isteyen 49 yaşındaki H.S. adlı kadına çarparak ağır yaralanmasına yol açtı.

Malatyadan Adıyaman yönüne gitmekte olan 55 yaşındaki H.Ç. yönetiminde bulunan 31..238 plakalı kamyon Sürgü Barajı mevkiinde şarampola yuvarlanınca, sürücüsünün yaralandığı bildirildi.

Pütürge- Pazarcık köyü yolu Kalan mezrası civarında 46 yaşında A.V. yönetiminde bulunan 44..864 plakalı minibüs dikkatsizlik sonucu şarampola yuvarlandı, sürücü yaralandı.

Yeşilyurt Gözene Köyünden Malatya- Adıyaman yoluna gitmekte olan 22 yaşındaki B.P. yönetiminde bulunan 44..708 plakalı otomobil, aşırı hız sonucu kaya parçasına çarptı, sürücünün yaralandığı öğrenildi.

Kayseriden Malatya yönüne gelmekte olan 59 yaşındaki M.A. yönetiminde bulunan 06..9575 plakalı kamyon, Akçadağ Tataruşağı köyü civarında devrildi. Kazada sürücü ile kamyonda bulunan 21 yaşındaki E.Ş. yaralandılar.

Kuluşağı Köyünden Battalgazi yönüne gelmekte olan 33 yaşındaki A.B. yönetiminde bulunan 44..496 plakalı otomobil, 33 yaşındaki C.K. yönetimindeki pancar motoruyla çarpıştı, sürücüler yaralandı.

Malatyadan İnönü Üniversitesi yönüne gitmekte olan 35 yaşındaki V.T. yönetimindeki otoyu aynı yönde giden 38 yaşındaki F.Ö. yönetimindeki otonun sıkıştırdığı iddiasıyla çıkan tartışma sonucu, V.T.nin F.Ö.yü yumrukla yaraladığı öğrenildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."