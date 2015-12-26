Kazalarda 3 Yaralı..
Malatya’da meydana gelen iki kazada 3 kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce köyünde bulunan TEDAŞ binası önünde meydana gelen kazada, 26 yaşındaki Y.U.’nun kullandığı otomobil, 45 yaşındaki A.Y. ‘nin kullandığı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Ö.B. yaralandı. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın Beldesi’nde meydana gelen trafik kazasında ise 23 yaşındaki N.K.’nın kullandığı otomobil, havanın yağışlı olmasından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Virajı alamayan ve şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan E.A.(27) hafif yaralandı.
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