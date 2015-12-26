Kazalarda 4 Ölü..

Takla atan jipteki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Malatya Kayseri karayolu üzerinde bulunan Akçadağ ilçesindeki Kağıt Fabrikası mevkiinde meydana geldi. 66 yaşındaki Hüseyin Bulut yönetimindeki 34 BCY 59 plakalı jip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve takla attı. Kazada sürücü Hüseyin Bulut, Zekiye Bulut (56) ve Hacı Duman (61) hayatını kaybetti. Kaza yerinde Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemeden sonra cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı’na götürüldü.

DİĞER KAZALAR

Malatya’da meydana gelen diğer kazalarda ise 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yeşilyurt İlçesi Kırlangıç köyüdeki kazada, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, Cumhuriyet köyünden Kırlangıç köyü istikametine yaya olarak giden Ş.T. (70) ‘ye çarptı. Olay yerine gelen ambulansla Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı şahıs, hayatını kaybetti.

Arguvan ilçesi Güveçli köyündeki kazada ise 38 yaşındaki T.K.‘nın kullandığı otomobil , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü T.K. ile aynı otomobilde bulunan M.K. (34) E.K. (13) ve A. K. (34) Malatya Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

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FOTOĞRAFLAR: Akçadağ’daki kaza ve kazada hayatını kaybeden jip sürücüsü Hüseyin Bulut